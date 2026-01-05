Buscaba a su hijo y ahora está desaparecido: ONG alerta omisiones del Estado

Noticias
/ 5 enero 2026
    Buscaba a su hijo y ahora está desaparecido: ONG alerta omisiones del Estado
    Guanajuato es la entidad con más asesinatos y desapariciones de personas buscadoras, seguida de Jalisco, Michoacán, Sonora, Sinaloa y Veracruz. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Desaparecidos

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Artículo 19

Advirtieron un nuevo caso de riesgo extremo para personas buscadoras y señalaron fallas institucionales en la respuesta de autoridades federales y estatales

CDMX.- La organización Artículo 19 México y Centroamérica exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) la búsqueda inmediata y efectiva de José Juan Arias Corona, desaparecido el pasado 28 de diciembre en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato.

De acuerdo con la ONG, Arias Corona, junto con su esposa Marisela, se dedicaba a la búsqueda de su hijo José Juan Arias Solís, menor de 14 años, conocido como “Juanito”, quien permanece desaparecido desde el 19 de junio de 2025.

En un comunicado, Artículo 19 advirtió que con la desaparición de Arias Corona suman seis personas desaparecidas por su labor de búsqueda y defensa de los derechos humanos, además de cinco personas buscadoras asesinadas durante 2025.

La organización explicó que la desaparición de “Juanito” ocurrió tras un operativo integrado por elementos militares y de la Guardia Nacional, el cual —aseguró— se realizó sin los mecanismos legales correspondientes, como una orden de cateo. Añadió que la fiscalía local incurrió en omisiones al no activar de manera inmediata los protocolos de búsqueda ni la Alerta Amber, pese al reporte formal.

Artículo 19 señaló que la desaparición de José Juan Arias Corona se dio en un contexto de inseguridad y falta de garantías para la integridad de las personas buscadoras, tanto en Guanajuato como a nivel nacional.

Detalló que, al momento de su desaparición, el padre buscador contaba con medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección Federal, implementadas tras una resolución judicial debido al riesgo asociado con la búsqueda de su hijo.

La ONG recordó que el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas solicitó en septiembre de 2025 al Estado mexicano brindar respuestas y garantizar apoyo y seguridad a la familia, mediante la acción urgente 2121/2025.

Según datos de Artículo 19, Guanajuato es la entidad con más asesinatos y desapariciones de personas buscadoras, seguida de Jalisco, Michoacán, Sonora, Sinaloa y Veracruz. Entre 2010 y diciembre de 2025 se documentaron 42 casos a nivel nacional: 34 asesinatos y ocho desapariciones vinculadas directamente con labores de búsqueda.

Finalmente, la organización demandó a las autoridades federales y estatales reconocer públicamente el riesgo que enfrentan las personas buscadoras, implementar una política integral de prevención, y esclarecer tanto la desaparición de “Juanito” como el operativo militar de junio de 2025 y las omisiones de la fiscalía local. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

