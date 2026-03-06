Cae grupo de policías estatales en Reynosa por presunta extorsión

REYNOSA, TAMPS.- El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, confirmó la detención de elementos de la Guardia Estatal por el presunto delito de extorsión, tras un reporte ciudadano en el municipio de Reynosa.

En una publicación en Facebook, el funcionario informó que los agentes fueron puestos a disposición de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT), para el seguimiento de las investigaciones.

De acuerdo con lo expuesto por el secretario, la detención se realizó en flagrancia por personal de la Dirección de Asuntos Internos de la propia dependencia, luego de que se denunciara que policías, a bordo de dos unidades CRP, habrían cometido el presunto delito de extorsión contra un ciudadano.

El caso se relaciona con al menos cuatro elementos que, según lo señalado, fueron detenidos el jueves 26 de febrero por Asuntos Internos, tras una denuncia por presunta retención irregular de personas.

Hasta este viernes, las autoridades no habían ofrecido información pública sobre el hecho, por lo que la confirmación se dio a partir del mensaje difundido por el titular de Seguridad estatal.

Pancardo Escudero sostuvo que, en el proceso de transformación institucional para construir “una mejor Guardia Estatal”, salen a la luz conductas que, dijo, no representan los valores que deben regir el servicio público.

“Mi compromiso es claro: quien traicione la confianza de la ciudadanía no tiene lugar en esta corporación. En ese camino no daremos ni un paso atrás”, afirmó en su publicación, al señalar que se mantendrán acciones para fortalecer a la corporación.

Finalmente, aseguró que la Secretaría continuará trabajando para garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad, mientras las autoridades ministeriales determinan la situación legal de los detenidos.