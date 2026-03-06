Cae grupo de policías estatales en Reynosa por presunta extorsión

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 6 marzo 2026
    Cae grupo de policías estatales en Reynosa por presunta extorsión
    Fueron puestos a disposición de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado. ESPECIAL

Tras días sin versión oficial, el titular de Seguridad en Tamaulipas confirmó la puesta a disposición ante la Fiscalía estatal

REYNOSA, TAMPS.- El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, confirmó la detención de elementos de la Guardia Estatal por el presunto delito de extorsión, tras un reporte ciudadano en el municipio de Reynosa.

En una publicación en Facebook, el funcionario informó que los agentes fueron puestos a disposición de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT), para el seguimiento de las investigaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Monterrey, único municipio de NL con auditoría forense de la ASF

De acuerdo con lo expuesto por el secretario, la detención se realizó en flagrancia por personal de la Dirección de Asuntos Internos de la propia dependencia, luego de que se denunciara que policías, a bordo de dos unidades CRP, habrían cometido el presunto delito de extorsión contra un ciudadano.

El caso se relaciona con al menos cuatro elementos que, según lo señalado, fueron detenidos el jueves 26 de febrero por Asuntos Internos, tras una denuncia por presunta retención irregular de personas.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Paridad no es victoria’: Rosario Piedra alerta por violencia y pide que la transformación sea ‘irreversible’

Hasta este viernes, las autoridades no habían ofrecido información pública sobre el hecho, por lo que la confirmación se dio a partir del mensaje difundido por el titular de Seguridad estatal.

Pancardo Escudero sostuvo que, en el proceso de transformación institucional para construir “una mejor Guardia Estatal”, salen a la luz conductas que, dijo, no representan los valores que deben regir el servicio público.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Puerto Verde beneficiará a regiones Norte y Centro del Estado, así como a Nuevo León

“Mi compromiso es claro: quien traicione la confianza de la ciudadanía no tiene lugar en esta corporación. En ese camino no daremos ni un paso atrás”, afirmó en su publicación, al señalar que se mantendrán acciones para fortalecer a la corporación.

Finalmente, aseguró que la Secretaría continuará trabajando para garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad, mientras las autoridades ministeriales determinan la situación legal de los detenidos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Extorsiones

Localizaciones


CDMX

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
La Presidenta pidió a los estudiantes ayudar a ubicar a quienes hayan dejado de asistir a clases.

‘Vamos por ti hasta tu casa’: Sheinbaum estrena plan anti-deserción y pide ‘cazar’ a los que faltan
Una juez de Control del estado de Morelos vinculó a proceso a Jared Alejandro ‘N’, de 21 años de edad, por el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada, en perjuicio de Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM.

Vinculan a proceso a Jared Alejandro ‘N’ por la desaparición de la estudiante Kimberly Joselin
El Poder Judicial de Coahuila ha advertido la necesidad de ampliar la plantilla de juzgadores locales.

Tiene Coahuila una de las tasas más bajas de jueces por cada 100 mil habitantes
La frase “lo personal es político”, popularizada por Carol Hanisch en el ensayo The Personal Is Political, explica cómo las experiencias privadas reflejan estructuras sociales de poder

‘Lo personal es político’: cuál es el origen y significado de una de las consignas clave del feminismo
Estudio revela que la estancia promedio de turistas que asistan al Mundial a Monterrey, será de dos días, por lo que Saltillo deberá buscar estrategias para alargar la estancia de los visitantes.

Extender hospedaje de visitantes al Mundial más allá de partidos, reto para Monterrey y Saltillo
El 8 de marzo ciudades se pintarán de morado y verde al sonido de las voces que exigen justicia, respeto y reconocimiento.

Marcha 8M: Horarios y rutas de las manifestaciones feministas en CDMX, Monterrey y Guadalajara
Posicionamiento. El cantante monclovense respondió en redes sociales a las denuncias difundidas por su esposa, Fernanda Redondo.

‘Soy incapaz de hacer daño a una mujer’: Rechaza Rafa González, de Los Recoditos, acusaciones
true

Deportaciones desde EU: Coahuila, el más afectado