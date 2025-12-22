Caen dos hombres con 37 millones en efectivo y armas en camioneta blindada

CDMX.- Un total de 37 millones de pesos en efectivo, además de armas de fuego y cartuchos útiles, fue asegurado durante un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Secretaría de la Defensa Nacional, en el municipio de Naucalpan, donde dos hombres fueron detenidos.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de seguridad realizados en el marco del Mando Unificado, cuando los elementos detectaron una camioneta blindada Dodge Durango, color gris, que circulaba sobre la avenida Lomas Verdes, a la altura de la colonia del mismo nombre.

De acuerdo con el reporte oficial, al interior del vehículo viajaban dos personas que, al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, realizaron movimientos hacia el asiento trasero, lo que despertó sospechas entre los uniformados.

Ante esta situación, los elementos solicitaron a los ocupantes detener la marcha y descender de la unidad para realizar una inspección; sin embargo, los sujetos se negaron en dos ocasiones a atender la indicación.

A simple vista, los policías observaron armas de fuego y paquetes de dinero en efectivo dentro del vehículo, por lo que la unidad fue asegurada y trasladada ante el Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes.

Con la presencia de un representante legal, se llevó a cabo la inspección formal del vehículo, en la que se localizaron dos armas de fuego cortas, cuatro cargadores, cartuchos útiles y 37 millones de pesos en efectivo, sin que los ocupantes acreditaran la legal portación de una de las armas ni la procedencia lícita del numerario.

Derivado de estos hechos, fueron detenidos Iván “N”, de 37 años, y José “N”, de 53 años, quienes quedaron a disposición de la autoridad ministerial por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la portación de armas de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con información de El Universal