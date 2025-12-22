Caen dos hombres con 37 millones en efectivo y armas en camioneta blindada

/ 22 diciembre 2025
    Caen dos hombres con 37 millones en efectivo y armas en camioneta blindada
    Las autoridades informaron que será el Ministerio Público quien determine la situación jurídica de los detenidos. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

El aseguramiento se realizó durante recorridos de vigilancia del Mando Unificado en una de las principales vialidades del municipio mexiquense

CDMX.- Un total de 37 millones de pesos en efectivo, además de armas de fuego y cartuchos útiles, fue asegurado durante un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Secretaría de la Defensa Nacional, en el municipio de Naucalpan, donde dos hombres fueron detenidos.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de seguridad realizados en el marco del Mando Unificado, cuando los elementos detectaron una camioneta blindada Dodge Durango, color gris, que circulaba sobre la avenida Lomas Verdes, a la altura de la colonia del mismo nombre.

TE PUEDE INTERESAR: Autoridades detienen a 16 personas y aseguran armas y explosivos en Michoacán

De acuerdo con el reporte oficial, al interior del vehículo viajaban dos personas que, al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, realizaron movimientos hacia el asiento trasero, lo que despertó sospechas entre los uniformados.

Ante esta situación, los elementos solicitaron a los ocupantes detener la marcha y descender de la unidad para realizar una inspección; sin embargo, los sujetos se negaron en dos ocasiones a atender la indicación.

TE PUEDE INTERESAR: Peña Nieto condonó deuda que tenía Cuba con Pemex en 2013, asegura Sheinbaum

A simple vista, los policías observaron armas de fuego y paquetes de dinero en efectivo dentro del vehículo, por lo que la unidad fue asegurada y trasladada ante el Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes.

Con la presencia de un representante legal, se llevó a cabo la inspección formal del vehículo, en la que se localizaron dos armas de fuego cortas, cuatro cargadores, cartuchos útiles y 37 millones de pesos en efectivo, sin que los ocupantes acreditaran la legal portación de una de las armas ni la procedencia lícita del numerario.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS-Bienestar de Guerrero confirma asesinato del coordinador regional Reymundo Cabrera

Derivado de estos hechos, fueron detenidos Iván “N”, de 37 años, y José “N”, de 53 años, quienes quedaron a disposición de la autoridad ministerial por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la portación de armas de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

