Canadá repartirá 140 millones de ‘auto-pruebas’ rápidas de COVID-19, confirma Justin Trudeau

Justin Trudeau, primer ministro canadiense, señaló durante una rueda de prensa que dichos test serán distribuidos a los gobiernos provinciales, cuadruplicando los 35 millones de insumos entregados el pasado diciembre, 2021.

Asimismo, el mandatario declaró que espera y las autoridades de las provincias distribuyan los test rápidos a sus ciudadanos para “pasar esta ola de Ómicron” de la mejor manera, y lo más rápido posible.

“Con la velocidad a la que Ómicron se está propagando a través de nuestras comunidades y a través de nuestro país, tiene sentido tener pruebas rápidas”, dijo Trudeau.

Mientras, el ministro de Salud, Jean-Yves Duclos, confirmó que las pruebas rápidas de COVID-19 están demostrando ser una herramienta importante contra la lucha del virus.

No obstante, David Juncker, presidente del departamento de ingeniería biomédica de la Universidad McGill señaló a The Guardian que las provincias canadienses afirmaron que querían hacer más investigaciones antes de implementar las pruebas, por ello, cuando Canadá adquirió millones de test rápidos a finales del 2020, no se distribuyeron por completo.

Ante esto, a Justin Trudeau se le cuestionó si tenía algún “reparo” con la forma en que las provincias de Canadá trataron el tema y cómo eligieron distribuir los suministros de pruebas rápidas, sin embargo, el primer ministro agregó que esperaba y aprendieran de mejores prácticas, empero, el gobierno federal “no tenía voz real en el asunto”.

“Nuestro trabajo es conseguir tantas pruebas como sea posible”, concluyó.

Según The Guardian, la primera ‘autoprueba’ en Canadá se aprobó apenas el 23 de abril de 2021, seis meses después de que la FDA aprobara la misma prueba para su uso en Estados Unidos. Todas las pruebas aprobadas previamente, incluidas las rápidas, requerían administración profesional o procesamiento de laboratorio.

A la fecha, Canadá está viviendo una explosión de casos de COVID-19 y con un brote de Ómicron. Este miércoles, 5 de enero de 2022, el país registró 37 mil 410 nuevos casos, tras alcanzar el 1 de enero el máximo histórico de 46 mil 741.

No obstante, expertos señalan que la cifra real de casos es superior, culpando a la incapacidad del país a realizar pruebas de COVID-19 a quienes lo necesiten.

Además, aunque las personas obtengan resultados positivos de COVID-19, no tienen manera de notificar a las autoridades sanitarias, por lo que sus casos no son contabilizados en las estadísticas oficiales.

Por su parte, el gobierno canadiense exhorta a la comunidad a permanecer en sus casas, al menos en las provincias más pobladas como Ontario y Quebec. Debido a ello, el aforo permitido en restaurantes, reuniones en interiores y demás actividades, se ha implementado a lo largo de la pandemia.

Con información de EFE y The Guardian.