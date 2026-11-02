Cancelan licitación para construir Tren Querétaro-Saltillo; ya había recibido ofertas de empresas

CDMX.- El Gobierno federal canceló la licitación para construir un tramo de 82 kilómetros del tren Querétaro-Saltillo, cuando ya había recibido ofertas de empresas interesadas y estaba a punto de asignar el contrato. Lo anterior, luego de un estudio que estableció que la demanda inicial de pasajeros en el tramo San Miguel de Allende-Villa de Reyes no requiere la doble vía que se había planeado, y por tanto, se pueden ahorrar unos 15 mil millones de pesos en obras y mantenimiento, que con este cambio no se ejercerían antes de 2030.

La decisión de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), notificada el 29 de octubre, podría obligar al Gobierno a indemnizar a los cuatro consorcios que presentaron ofertas, por los costos para prepararlas. Las ofertas oscilaban entre 26 mil 865 y 28 mil 997 millones de pesos, y fueron presentadas el 13 de octubre por ICA, Grupo INDI, OHL y Calzada Construcciones en asociación con China Railway International y otras firmas. TRAMO ES EL SEGUNDO DEL RECORRIDO DE QUERÉTARO A SALTILLO Otra cotización, mucho menor que las de las empresas, la presentó Arturo Hernández González, quien suele participar en estos concursos y también puede pedir reembolso de sus gastos. El tramo es el segundo del recorrido de Querétaro a Saltillo, entre San Miguel de Allende y Villa de Reyes, y la cancelación de última hora fue justificada porque simulaciones operativas concluyeron que la doble vía no es necesaria, por ahora, para cumplir los itinerarios previstos.

“Se determinó la viabilidad operativa de implementar una estrategia de desarrollo progresivo de la infraestructura ferroviaria que considere, en una primera etapa, la construcción de una sola vía contemplada con laderos estratégicamente ubicados entre la zona de repostaje de San Miguel de Allende y la zona de inspección cercana a la estación San Luis Potosí Industrial”, explicó la ATTRAPI. Agregó que esto implica un “ajuste” de 126 kilómetros de doble vía originalmente considerada, y que la segunda vía será implementada conforme evolucionen las condiciones operativas y presupuestales. PROYECTO ES EL MÁS CARO DE LOS CINCO LANZADOS EN EL SEXENIO El Tren Querétaro-Saltillo es el más caro de los cinco lanzados en este sexenio, con un presupuesto original de 312 mil 823 millones de pesos. En octubre, la empresa Mota Engil ganó el contrato de 22 mil 407 millones de pesos para construir el primer tramo de 68 kilómetros, de Querétaro a San Miguel de Allende, y la ATTRAPI desahoga licitaciones para otros tres tramos que suman 165 kilómetros.

El Reglamento de la Ley de Obras Públicas establece los conceptos por los que empresas que participan en una licitación cancelada pueden solicitar reembolso por los gastos en que incurrieron, incluidos viáticos de personal que participó en las visitas a los sitios de obra. “Costo de la preparación e integración de la proposición, que exclusivamente corresponderá al pago de honorarios del personal técnico, profesional y administrativo que participó en forma directa; el costo de los materiales de oficina utilizados; el pago por el uso del equipo de oficina y fotocopiado, y el costo por la impresión de planos”, es otro de los conceptos para reembolso.