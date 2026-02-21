Liberan a ‘La Mafias Tiktokera de Barrio’ en la CDMX tras cuatro meses en prisión

Joselyn Yahaira ‘N’, conocida en redes como ‘La Mafias Tiktokera de Barrio’, quedó en libertad luego de permanecer cuatro meses encarcelada tras ser acusada de robo en calles de la capital mexicana, informó este sábado la prensa local. La joven de 23 años, popular en plataformas como TikTok por mostrar un estilo de vida ostentoso y “callejero”, salió de prisión tras una decisión judicial que permitió que siga su proceso legal fuera del reclusorio. La noticia fue difundida inicialmente por el periodista Carlos Jiménez, especializado en temas de seguridad en la CDMX. ASÍ FUE SU DETENCIÓN Joselyn fue detenida el 13 de octubre de 2025 por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Gustavo A. Madero, tras una denuncia ciudadana que la relacionó con un presunto robo de un teléfono móvil de alta gama y dinero en efectivo.

Autoridades habrían localizado a la joven —junto con otro sospechoso— mediante el monitoreo de cámaras de videovigilancia en la colonia Tres Estrellas, donde fue interceptada y trasladada al Ministerio Público. Fuentes extraoficiales han vinculado a ‘La Mafias’ con pandillas urbanas como La Unión Tepito y Antiunión, organizaciones que operan en diferentes zonas de la capital, aunque no se han detallado cargos adicionales por crimen organizado ni se ha aclarado formalmente ese vínculo.

ESTRELLA DE TIKTOK Antes de su detención, la joven acumulaba miles de seguidores en TikTok, donde mostraba su vida cotidiana con un estilo glamuroso pese a las señales de entorno violento que rodean parte de su contenido. Su caso representa una tendencia creciente: la intersección entre fama viral en redes sociales, identidad de barrio y conductas delictivas que pueden atraer tanto admiración como rechazo en espacios digitales.

Ese fenómeno —personas que construyen audiencias por comportamientos extremos o estilos de vida riesgosos— ha generado debates en plataformas como TikTok y en comunidades en línea que cuestionan el valor de promover estilos de vida asociados a la delincuencia o el choque con la ley, incluso cuando los protagonistas gozan de apoyo de seguidores por su carisma o presencia mediática. LIBERACIÓN Y PROCESO LEGAL La liberación de ‘La Mafias’ se dio en enero de 2026, cuando un juez decidió permitir que continúe su proceso legal fuera de la prisión preventiva. Detalles sobre posibles medidas cautelares específicas no han sido divulgados públicamente, pero la decisión indica que, por el momento, la Fiscalía no logró demostrar que su permanencia en reclusión fuera indispensable para el curso del juicio por el delito de robo que se le imputó.