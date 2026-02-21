Tribunal Electoral frena siglas ‘CSP’ y exige al INE resolver queja por posible confusión con Sheinbaum

CDMX.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) admitir y resolver la queja que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó contra la organización “Construyendo Sociedades de Paz” por el uso de las siglas “CSP”.

En sesión extraordinaria de este sábado, el proyecto aprobado por unanimidad instruyó, además, que la organización encabezada por Hugo Eric Flores deje de utilizar esas siglas mientras el INE emite una resolución sobre su procedencia, al considerar que pueden confundirse con el nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El magistrado Felipe Fuentes Barrera planteó en su proyecto que, al desechar la queja, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral “no fue exhaustiva y su determinación carece de la debida fundamentación y motivación”, porque “no analizó el impacto del uso de las siglas ‘CSP’ en la certeza electoral y en la libertad de afiliación de la ciudadanía dentro del procedimiento de constitución como nuevo partido político”.

La organización “Construyendo Sociedades de Paz” impulsa su registro para constituirse como partido político nacional y su denominación partidista busca ser “Construyendo Solidaridad y Paz”, en un nuevo intento de liderazgos del extinto Partido Encuentro Social (PES) por regresar a la boleta rumbo a la elección de la Cámara de Diputados en 2027.

El texto refiere que el grupo ha buscado anteriormente renacer como Partido Encuentro Solidario, se define con un perfil de corte evangélico y propone reconocer la vida desde su concepción, aunque a nivel territorial ha operado campañas en favor de candidaturas de Morena.

El conflicto se originó porque, durante el proceso de constitución, la organización ha utilizado el emblema “CSP”, coincidente con las iniciales de la titular del Ejecutivo federal. El INE desechó la queja tras un análisis preliminar en el que señaló no encontrar una prohibición legal expresa para esa coincidencia.

Como parte de lo ordenado, el Tribunal Electoral estableció que, mientras siga vigente el procedimiento de acreditación de afiliados y realización de asambleas —que concluye el próximo 27 de febrero—, la organización deberá emplear su nombre completo en tanto el INE determina si puede o no usar las siglas.

La sentencia subrayó que la determinación del TEPJF no adelanta un criterio sobre el fondo del asunto, pero fijó una medida para evitar que continúe el uso de las siglas hasta que exista una resolución.