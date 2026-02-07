Cañeros entran a programas del Bienestar: apoyos y financiamiento al 8.5%

CDMX.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que a partir de febrero y marzo comenzará la integración de productores de caña de azúcar a los programas Producción para el Bienestar y Fertilizantes para el Bienestar, con apoyos económicos y acceso a financiamiento preferencial para el sector.

En un comunicado, la dependencia señaló que la medida forma parte de una estrategia de modernización del campo cañero instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de elevar productividad, ingresos y bienestar de las y los productores, además de fortalecer la soberanía productiva.

Agricultura detalló que la incorporación al padrón de beneficiarios permitirá a los cañeros acceder a financiamiento con tasa preferencial de 8.5% mediante el programa Cosechando Soberanía, con la intención de reducir los costos financieros que enfrentan actualmente.

La dependencia indicó que este esquema busca ofrecer una alternativa a los créditos otorgados por ingenios, cuyas tasas de interés, según su reporte, pueden alcanzar hasta 30%, lo que ha incrementado la carga financiera del sector en los últimos ciclos productivos.

La Secretaría prevé que la entrega de apoyos y el acceso a insumos estratégicos impacten en la liquidez y estabilidad económica de los productores, al mejorar condiciones para la operación del ciclo agrícola y la compra de insumos.

El anuncio se da luego de movilizaciones registradas en noviembre, cuando productores marcharon y bloquearon vialidades en la Ciudad de México y en nueve entidades para exigir al gobierno federal detener por completo las importaciones de azúcar y duplicar los aranceles al producto extranjero.

En esas protestas, también solicitaron un programa emergente de apoyo de 300 pesos por tonelada de caña para compensar pérdidas del ciclo productivo 2024-2025, que derivó en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de un decreto que actualizó los aranceles de importación al azúcar.