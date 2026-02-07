Cañeros entran a programas del Bienestar: apoyos y financiamiento al 8.5%

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 7 febrero 2026
    Cañeros entran a programas del Bienestar: apoyos y financiamiento al 8.5%
    Señalan que la medida forma parte de una estrategia de modernización del campo cañero instruida por la Presidenta. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


crédito

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SADER

El gobierno federal abrirá la puerta de sus programas de apoyo directo al sector cañero con incentivos y crédito preferencial

CDMX.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que a partir de febrero y marzo comenzará la integración de productores de caña de azúcar a los programas Producción para el Bienestar y Fertilizantes para el Bienestar, con apoyos económicos y acceso a financiamiento preferencial para el sector.

En un comunicado, la dependencia señaló que la medida forma parte de una estrategia de modernización del campo cañero instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de elevar productividad, ingresos y bienestar de las y los productores, además de fortalecer la soberanía productiva.

TE PUEDE INTERESAR: Multa e inhabilitación a empresa por datos falsos en licitaciones de mantenimiento del AIFA

Agricultura detalló que la incorporación al padrón de beneficiarios permitirá a los cañeros acceder a financiamiento con tasa preferencial de 8.5% mediante el programa Cosechando Soberanía, con la intención de reducir los costos financieros que enfrentan actualmente.

La dependencia indicó que este esquema busca ofrecer una alternativa a los créditos otorgados por ingenios, cuyas tasas de interés, según su reporte, pueden alcanzar hasta 30%, lo que ha incrementado la carga financiera del sector en los últimos ciclos productivos.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Viernes negro’ en Guanajuato; reportan 19 muertos en un solo día

La Secretaría prevé que la entrega de apoyos y el acceso a insumos estratégicos impacten en la liquidez y estabilidad económica de los productores, al mejorar condiciones para la operación del ciclo agrícola y la compra de insumos.

El anuncio se da luego de movilizaciones registradas en noviembre, cuando productores marcharon y bloquearon vialidades en la Ciudad de México y en nueve entidades para exigir al gobierno federal detener por completo las importaciones de azúcar y duplicar los aranceles al producto extranjero.

En esas protestas, también solicitaron un programa emergente de apoyo de 300 pesos por tonelada de caña para compensar pérdidas del ciclo productivo 2024-2025, que derivó en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de un decreto que actualizó los aranceles de importación al azúcar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


crédito

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SADER

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
IMSS: Hazaña médica

Hazaña médica
true

‘Operación Enjambre’: ¿el antídoto a la descomposición?
El objetivo del contrato mixto es producir en total 27.5 millones de barriles y 393 mmmpc de gas a 2045.

Da Pemex a Slim contrato en el campo de Macavil
Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, “El Presidente”, quien permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Juez dicta prisión preventiva a presidente municipal de Tequila, Jalisco; permanecerá en el Altiplano
La CFE reiteró que no existe un aumento generalizado en las tarifas ni cargos adicionales.

Los nuevos medidores de CFE ya están encareciendo recibos
Little Caesars ofrecerá una pizza de queso a 20 pesos el 9 de febrero de 2026, al comprar una 3 Meat Treat o Hula Hawaiian.

Little Caesars lanza pizza de queso a 20 pesos por el Día Mundial de la Pizza
Tristeza. Britney Spears aseguró en redes sociales que, tras los años de tutela, no ha logrado reconciliarse con su familia.

¡No los topa! Revela Britney Spears que su familia le provoca ‘miedo’
México Verde, representado por Tomateros de Culiacán, celebró su triunfo ante Leones de República Dominicana que le dio el boleto a la Final de la Serie del Caribe 2026.

Tomateros elimina a República Dominicana y avanza a la Final de la Serie del Caribe 2026