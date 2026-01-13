Capturan a ‘El Monstruo de la Unión’, presunto cabecilla criminal en CDMX

CDMX.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó la detención de Sergio “N”, alias “El M24” o “El Monstruo de la Unión”, por su probable responsabilidad en el delito de asociación delictuosa agravada.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado es señalado como presunto líder de la célula Los Orejones, vinculada al grupo delictivo La Unión Tepito, con operaciones principalmente en la Gustavo A. Madero.

Las autoridades lo relacionan con diversos delitos, entre ellos homicidio, extorsión y cobro de piso, así como con la venta y distribución de drogas en colonias como Nueva Atzacoalco y Vasco de Quiroga, al norte de la capital.

La orden de aprehensión fue obtenida el 7 de enero de 2026 y, tras labores de inteligencia, análisis de cámaras del C5 y trabajos de campo, agentes de la Policía de Investigación (PDI) lograron ubicar al sospechoso.

La detención se concretó el 12 de enero en un domicilio del municipio de Tlalnepantla, en una acción coordinada entre la PDI y elementos de la SSC, sin que se reportaran incidentes durante el operativo.

Tras su captura, Sergio “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica conforme a derecho.

La SSC indicó que las investigaciones continúan para determinar la posible participación del detenido en otros hechos delictivos y ubicar a más integrantes de la célula a la que presuntamente pertenecía. Con información de El Universal