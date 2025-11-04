Capturan a siete miembros de la Unión Tepito; tres son menores de edad

/ 4 noviembre 2025
    Capturan a siete miembros de la Unión Tepito; tres son menores de edad
    Fueron capturados dos hombres de 16 y 20 años que manipulaban bolsas con aparente droga; se les decomisó un arma de fuego con cuatro cartuchos útiles y un kilogramo de mariguana. /FOTO: ESPECIAL

Elementos de la Policía capitalina detuvieron a siete personas presuntamente dedicadas a la extorsión y al despojo en las alcaldías Iztacalco, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero

CDMX.- Elementos de la Policía Local de la Ciudad de México detuvieron a siete presuntos integrantes de la Unión Tepito, dedicados al despojo de propiedades y la extorsión en las alcaldías Iztacalco y Gustavo A. Madero. Entre los detenidos se encuentran tres menores de edad.

De acuerdo con el parte oficial, los uniformados fueron alertados sobre la presencia de un grupo armado en el área común de un hotel ubicado en avenida Canal del Norte, colonia Popular Rastro, donde los sujetos amedrentaban a los huéspedes y empleados con fines de robo y extorsión.

En el lugar fueron arrestados dos jóvenes de 15 y 18 años, a quienes se les aseguró una pistola con 13 cartuchos útiles y una bolsa con 150 gramos de posible mariguana.

Durante la detención, varios cómplices huyeron a bordo de motocicletas, lo que dio inicio a una persecución que culminó en una vivienda de la colonia Emilio Carranza, alcaldía Venustiano Carranza. Ahí fueron capturados dos hombres de 16 y 20 años que manipulaban bolsas con aparente droga; se les decomisó un arma de fuego con cuatro cartuchos útiles y un kilogramo de mariguana.

Simultáneamente, otro grupo de oficiales persiguió a dos sospechosos en la avenida Eduardo Molina, colonia Vasco de Quiroga, en la alcaldía Gustavo A. Madero, logrando su captura. En su poder se encontró una pistola y una bolsa con posible mariguana.

Durante el operativo, un séptimo individuo intentó impedir la acción policial al apuntar con un arma de fuego contra los uniformados; fue detenido de inmediato y se le decomisó otra pistola y una bolsa con aparente mariguana.

Los siete detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica por los delitos de portación de arma de fuego, posesión de drogas y tentativa de extorsión.

El operativo forma parte de las acciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para desarticular células de la Unión Tepito dedicadas a la extorsión, cobro de piso y robo con violencia en la capital. Con información de Agencias

