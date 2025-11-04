Sheinbaum llama a reformar la ONU: ‘Ha dejado de ser un espacio de diálogo entre las naciones’

CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha perdido su eficacia como organismo multilateral y su capacidad para fungir como espacio de diálogo entre los países, por lo que consideró urgente replantear su papel y fortalecer el sistema internacional ante los retos globales actuales.

“Lo cierto es que la ONU ha perdido, desde nuestro punto de vista, su fortaleza en términos de sus organismos multilaterales y como un espacio que permita el vínculo entre las naciones y los pueblos”, expresó la mandataria.

Durante su posicionamiento, Sheinbaum subrayó que México impulsa propuestas de reforma al sistema de Naciones Unidas, en especial al Consejo de Seguridad, con el objetivo de volverlo más representativo, eficaz y democrático.

“Hay varios planteamientos del canciller y de otros países sobre cómo debe fortalecerse la ONU y redefinir su papel en el mundo”, añadió.

La mandataria destacó que los conflictos internacionales recientes —particularmente las guerras y tensiones geopolíticas— han dejado en evidencia la debilidad del sistema multilateral y la falta de mecanismos efectivos para garantizar la paz y la cooperación global. “Es un momento importante para que los países discutan el papel de la ONU y cómo se fortalece”, sostuvo.

Sheinbaum hizo un llamado a las naciones a priorizar el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo como vías para enfrentar los grandes desafíos comunes, desde los conflictos armados hasta el cambio climático.

Finalmente, reiteró que México seguirá participando activamente en los esfuerzos internacionales para revitalizar el multilateralismo, convencido de que solo a través de la cooperación entre los pueblos será posible preservar la paz y la justicia global. Con información de El Universal