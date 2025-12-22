Capturan tonelada de droga y metanfetamina en camión sobre carretera en Yucatán

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez de Control la vinculación a proceso de dos hombres por la posible comisión del delito contra la salud en la modalidad de transporte de narcóticos, luego de encontrar más de una tonelada de mariguana, así como clorhidrato de metanfetamina, tetrahidrocannabinol (THC) y clobenzorex ocultos en un camión sobre la carretera Campeche–Mérida, a la altura del municipio de Umán, Yucatán.

El inicio de la carpeta de investigación se dio después de que elementos de Seguridad Estatal, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, detuvieron el camión de carga con caja seca en el Puesto de Control Fitosanitario, aparentemente cuando intentaba evadir una revisión de rutina.

Con apoyo de un binomio canino, las autoridades inspeccionaron el vehículo y localizaron 109 paquetes emplayados con sustancias secas y oleosas, cuyo análisis pericial determinó que se trataba de narcóticos.

En total se aseguraron más de una tonelada de mariguana, aproximadamente 35 kilos de clorhidrato de metanfetamina, así como el psicotrópico THC y cápsulas de clobenzorex; también quedaron asegurados teléfonos celulares y el vehículo de carga.

Con los datos de prueba recabados, el agente del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Yucatán, solicitó y obtuvo la vinculación a proceso contra los imputados, a quienes se les impuso prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Las autoridades federales señalaron que este tipo de aseguramientos forma parte de las acciones coordinadas para combatir el tráfico de drogas en las principales vías de comunicación del sureste del país. Con información de El Universal