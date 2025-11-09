Sheinbaum lanza estrategia integral en Michoacán tras ejecución de alcalde

Noticias
/ 9 noviembre 2025
    Sheinbaum lanza estrategia integral en Michoacán tras ejecución de alcalde
    Buscan revertir la violencia en la entidad, mediante la cooperación de autoridades federales, estatales y municipales. /FOTO: ESPECIAL

La Presidenta detalló una estrategia federal para Michoacán con tres ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico, y educación y cultura para la paz

CDMX.- En respuesta al homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia integral que busca revertir la violencia en la entidad, mediante la cooperación de autoridades federales, estatales y municipales.

La mandataria señaló que el plan se fundamenta en la convicción de que “la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, desarrollo y respeto a la vida”. Durante su conferencia, destacó que la estrategia contempla un refuerzo operativo en seguridad, mecanismos de alerta para alcaldes y una nueva fiscalía para delitos de alto impacto.

TE PUEDE INTERESAR: Asesinan a estudiante en intento de asalto en San Luis Potosí

El plan se estructura en tres ejes principales:

Seguridad y justicia: despliegue de fuerzas federales, creación de unidades especializadas en homicidios y extorsiones, instalación de una oficina de la Presidencia en municipios clave de Michoacán.

Desarrollo económico: inversión en infraestructura rural, garantía de seguridad social para jornaleros agrícolas y convenios con el sector productivo.

TE PUEDE INTERESAR: Protestan frente a Palacio Nacional por homicidio del alcalde de Uruapan; exigen justicia y fin a la violencia

Educación y cultura para la paz: escuelas de cultura, programas de reinserción para víctimas, campañas sociales, becas para universitarios, impulso al deporte comunitario y alrededor de la cultura para la paz en la entidad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Michoacán fue el punto de partida de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con más de 180 personas detenidas en el estado desde julio por este delito.

En los próximos días, la administración federal convocará mesas de consulta con comunidades indígenas, jóvenes, trabajadores del campo y víctimas para incorporar sus voces en la implementación del plan. Sheinbaum prometió seguimiento quincenal al gabinete y reportes mensuales a la población sobre avances. Con información de Milenio

Temas


Seguridad

Localizaciones


CDMX

Personajes


Omar García Harfuch
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB
Sspc

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

