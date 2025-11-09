Cae ‘halcón’ de La Familia Michoacana que lanzaba poncha llantas contra patrullas

VILLA GUERRERO, EDOMEX.- Un joven de aproximadamente 18 años fue detenido durante el Operativo Sur en el municipio de Villa Guerrero, vinculado presuntamente a la organización criminal La Familia Michoacana. Al momento de su detención se le aseguraron nueve artefactos denominados “poncha llantas”, seis bolsas con hierba verde al parecer marihuana, un radio de comunicación y una motocicleta Italika.

Según el parte informativo, los agentes estatales observaron al individuo arrojar objetos metálicos al camino en la comunidad de Totolmajac, con la aparente intención de dañar las llantas de una unidad oficial. Al ubicarse en intervención, se procedió a la detención del joven identificado como Geovanni ‘N’, quien quedó informado de sus derechos y fue trasladado al Ministerio Público competente.

Las investigaciones establecen que el detenido desempeñaba funciones de vigilancia y transporte de información para la célula criminal michoacana en la zona sur de la entidad, además de obstruir el paso de patrullas mediante la colocación de poncha llantas.

Autoridades ministeriales informaron que la motocicleta, los daños potenciales a unidades oficiales y los objetos decomisados forman parte de un expediente de investigación por delitos contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad y en contra de la paz pública. El caso se integra en la carpeta correspondiente para determinar vínculos con la estructura delictiva.

La Secretaría de Seguridad del Edomex destacó que este tipo de acciones se enmarcan en el Operativo Sur, desplegado con el fin de inhibir la operación de células criminales que operan rutas de narcotráfico, extorsión y vigilancia en el sur mexiquense. La captura del presunto halcón representa un “golpe relevante” al esquema de control regional del grupo michoacano.

El detenido permanece bajo custodia en tanto se define su situación jurídica. Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con operaciones de alto impacto para desarticular redes criminales y garantizar el tránsito seguro de patrullas en dicha región. Con información de El Universal