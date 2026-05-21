Familiares confirman fallecimiento de Blanca Adriana, mujer que desapareció en clínica estética en Puebla

Familiares de Blanca Adriana, la mujer que fue reportada como desaparecida tras haber acudido a realizarse un tratamiento estético de abdomen en una clínica de la ciudad de Puebla, reconocieron su cuerpo hallado esta mañana en el estado de Tlaxcala. Fue la mamá de la víctima, Bárbara Montiel, quien acudió a los servicios forenses e identificó como su hija el cuerpo abandonado en una barranca del municipio tlaxcalteca de Altzayanca. Mientras su esposo, Florencio Ramos fue quien confirmó a medios de comunicación la identificación de Blanca Adriana. Durante la mañana de este jueves, se dio a conocer la aparición de los restos de una mujer que hacían concordar con las características de Blanca Adriana, pero fue horas más tarde cuando sus familiares la reconocieron legalmente. Profundamente contrariada y en declaraciones a medios locales, la madre de familia pidió justicia para su hija, castigo a la presunta doctora y a su hijo, quienes manejaban la Clínica Detox, ubicada en la Calzada Zavaleta de esta capital poblana. Desde el miércoles, familiares y amigos se trasladaron desde su natal Huauchinango hasta la zona metropolitana de Puebla para realizar una intensa campaña de búsqueda de Blanca.

GOBIERNO DE PUEBLA LAMENTA MUERTE El Gobierno de Puebla lamentó la muerte de Blanca Adriana —quien falleció tras someterse a un tratamiento estético en una clínica de la ciudad de Puebla—, y llamó a la Fiscalía General del Estado a realizar una investigación expedita, exhaustiva y con perspectiva de género. “La familia de Blanca Adriana N. y la sociedad merecen verdad y justicia”, señaló la administración estatal en un comunicado de prensa, emitido luego que el cuerpo de la víctima –el cual había sido extraído de la clínica por la “doctora” que la atendió– fue localizado la mañana de hoy en el estado de Tlaxcala. Las autoridades estatales reiteraron su compromiso de colaborar en el ámbito de sus atribuciones, a través de los cuerpos de seguridad, a fin de facilitar el intercambio de información y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

“En un caso tan sensible, la prioridad debe ser que la investigación avance con perspectiva de género y coordinación entre las instituciones de Puebla y Tlaxcala. El gobierno estatal reafirma su compromiso con la protección de las mujeres y con el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, atención y seguimiento en casos de desaparición y violencia”, dijo. “Ante hechos que vulneran la vida, la integridad y la seguridad de las mujeres, el Gobierno del Estado mantiene una postura firme: ningún acto de violencia contra las mujeres puede quedar impune, por lo que se actuará con seriedad, coordinación y estricto apego a la ley para garantizar justicia”, destacó la autoridad. Al mismo tiempo, el Gobierno hizo un llamado a mantener una comunicación responsable, sensible y respetuosa hacia sus seres queridos y hacia la sociedad. FISCALÍA INFORMA HALLAZGO DE CUERPO La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer con características coincidentes con Blanca Adriana Vázquez Montiel, reportada como desaparecida tras acudir a una clínica estética en Puebla, podría derivar en una investigación por homicidio. Durante la mañana de este jueves, la dependencia emitió un comunicado oficial en el que confirmó el hallazgo de un cadáver en territorio tlaxcalteca y señaló que continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

“La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informa que fue localizado en el municipio de Atltzayanca, estado de Tlaxcala, el cuerpo sin vida de una mujer con características físicas, vestimenta y un tatuaje coincidentes con la víctima desaparecida Blanca Adriana N.; no obstante, será necesario esperar a que sus familiares realicen la identificación correspondiente conforme a los protocolos establecidos”, indicó la institución.

DESAPARICIÓN DE BLANCA ADRIANA Blanca Adriana Vázquez Montiel desapareció el pasado 18 de mayo luego de acudir junto con su esposo al consultorio denominado “Detox”, ubicado sobre la calzada Zavaleta 2511, en la capital de Puebla. Las investigaciones realizadas por la Fiscalía estatal indican que el establecimiento presuntamente operaba realizando procedimientos invasivos pese a que su responsable, identificada como Diana Alejandra Palafox Romero, no contaría con cédula profesional registrada. Según las indagatorias, Blanca Adriana acudió inicialmente a una valoración médica relacionada con un procedimiento estético de eliminación de grasa abdominal. Sin embargo, familiares de la mujer señalaron posteriormente que el personal de la clínica habría solicitado al esposo salir del lugar para comprar diversos artículos, situación tras la cual el establecimiento quedó vacío.

VIDEOS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD IMPULSARON LA INVESTIGACIÓN Las líneas de investigación avanzaron luego del análisis de cámaras de vigilancia instaladas en la zona. De acuerdo con las autoridades, las grabaciones muestran a personal del consultorio subiendo un ‘bulto’ voluminoso a un vehículo Mini Cooper rojo. Posteriormente, el automóvil fue localizado durante un cateo realizado en un inmueble relacionado con Carlos Quezada Palafox, identificado como hijo de Diana Alejandra Palafox Romero. La Fiscalía informó que realizó diversas diligencias ministeriales desde que tuvo conocimiento de la desaparición de la mujer: “Desde que la FGE tuvo conocimiento de la no localización de la víctima, se llevaron a cabo diversos actos de investigación, acciones de búsqueda y diligencias ministeriales relacionadas con la desaparición de la mujer, quien fue reportada como desaparecida tras acudir a una cita para procedimiento de eliminación de grasa abdominal”, detalló la dependencia. Asimismo, indicó que también se efectuaron cateos y revisiones en distintos inmuebles:“Como parte de las investigaciones, también se realizaron cateos y otras diligencias con el objetivo de obtener información que contribuya al esclarecimiento de los hechos”, agregó la Fiscalía.

VIDEOS PROMOCIONALES MOSTRABAN PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS REALIZADOS POR DIANA PALAFOX Antes de que las cuentas relacionadas con la clínica fueran eliminadas de redes sociales, circularon videos promocionales donde Diana Palafox explicaba supuestos procedimientos realizados en el establecimiento. “El micro aire lo que hace es retirar la grasa de manera más eficaz y eficiente... menos riesgos para el paciente, menos moretones y más rápida la recuperación”, afirmaba en una de las grabaciones. Las autoridades continúan revisando documentación, registros y evidencia relacionada con las actividades del consultorio para determinar si operaba de manera irregular y establecer posibles responsabilidades penales.

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