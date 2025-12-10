CDMX endurece penas: tocamientos y acoso sexual digital serán perseguidos sin denuncia

CDMX.- Las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un dictamen que establece que los tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas serán perseguidos por oficio, es decir, sin necesidad de denuncia previa.

El documento considera estas conductas como actos sexuales y fija una pena de uno a seis años de prisión, además de la obligación de acudir a servicios reeducativos, con el fin de prevenir la reincidencia y modificar patrones de violencia.

El dictamen contempla un aumento de un año en la pena cuando el delito se cometa con violencia física, psicoemocional o moral; cuando exista relación de confianza, parentesco o vínculo sentimental entre agresor y víctima; cuando el responsable tenga bajo su custodia a la persona agredida; cuando el delito sea cometido por servidores públicos, profesionistas o ministros de culto; así como en casos donde la víctima esté bajo efectos de alcohol o fármacos, se encuentre embarazada o carezca de capacidad para comprender la naturaleza del hecho.

Asimismo, se amplía la definición de violencia familiar para reconocer legalmente las agresiones que ocurren dentro de relaciones de noviazgo, vínculos sexoafectivos o entre exparejas, sin importar si conviven o no en el mismo domicilio. Con ello, se busca visibilizar conductas que anteriormente eran tratadas como “conflictos menores”.

El dictamen también tipifica el acoso sexual digital, imponiendo penas de cuatro a seis años de prisión para quien, mediante medios tecnológicos o informáticos, contacte a menores de edad o personas incapaces con fines sexuales, solicite contenido íntimo o intente establecer encuentros físicos. Esta conducta también será perseguida de oficio.

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho, explicó que el dictamen integra una iniciativa enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, e incorpora medidas reeducativas dirigidas a los agresores para modificar patrones socioculturales que perpetúan desigualdades y violencias.

“Al combinar la sanción penal con la reeducación, se busca no sólo castigar, sino también promover la no repetición y fomentar masculinidades positivas”, señaló el legislador, destacando que este enfoque se alinea con recomendaciones internacionales de justicia con perspectiva de género.

Con estas reformas, el Congreso capitalino busca fortalecer el marco jurídico para prevenir y sancionar la violencia sexual y familiar en la ciudad, además de adecuarlo a nuevas formas de agresión en entornos digitales. Con información de El Universal