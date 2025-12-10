SSPC detienen a dos por ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’

Las autoridades federales y estatales detuvieron a dos personas, aseguraron 120 cartuchos y un vehículo durante las más recientes operaciones del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.

Estas acciones forman parte de un despliegue coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

El operativo tiene como prioridad garantizar la seguridad de habitantes, trabajadores y dueños de establecimientos. Para ello, se realizan patrullajes y recorridos a pie en huertas de aguacate y limón de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Apatzingán, Buenavista Tomatlán y Zitácuaro.