SSPC detienen a dos por ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’

México
/ 10 diciembre 2025
    SSPC detienen a dos por ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’
    Las autoridades federales y estatales detuvieron a dos personas, aseguraron 120 cartuchos y un vehículo durante las más recientes operaciones del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”. FOTO: MARGARITO PEREZ RETANA | CUARTOSCURO

El Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso de mantener la coordinación con autoridades locales para fortalecer la seguridad en Michoacán y avanzar en la construcción de la paz

Las autoridades federales y estatales detuvieron a dos personas, aseguraron 120 cartuchos y un vehículo durante las más recientes operaciones del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.

Estas acciones forman parte de un despliegue coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

El operativo tiene como prioridad garantizar la seguridad de habitantes, trabajadores y dueños de establecimientos. Para ello, se realizan patrullajes y recorridos a pie en huertas de aguacate y limón de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Apatzingán, Buenavista Tomatlán y Zitácuaro.

RESULTADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD DEL ‘PLAN MICHOACÁN POR LA PAZ Y LA JUSTICIA’

En el balance del 10 de noviembre al 9 de diciembre de 2025, las instituciones reportaron 180 personas detenidas, así como el aseguramiento de 76 armas de fuego, 7,620 cartuchos, 384 cargadores, 160 vehículos y 120 artefactos explosivos.

También se decomisaron 53 kilos de material explosivo, 30 kilos de marihuana, 762 kilos de metanfetamina, 28,800 litros y 15,300 kilos de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas. Además, se desmantelaron 10 campamentos y se inhabilitaron 30 tomas clandestinas.

El Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso de mantener la coordinación con autoridades locales para fortalecer la seguridad en Michoacán y avanzar en la construcción de la paz.

