¿Cerca CIA narcopolíticos? Agentes estadounidenses han infiltrado fiscalías y reclutado a funcionarios como informantes

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/ 28 abril 2026
    ¿Cerca CIA narcopolíticos? Agentes estadounidenses han infiltrado fiscalías y reclutado a funcionarios como informantes
    Según lo expuesto por el periodista Raymundo Riva Palacio, Washington está recolectando información de los vínculos morenistas con el crimen organiza, usando a los propios integrantes del régimen, quienes para evitar procesos y recuperar sus visas aceptan ser informantes. IA

Raymundo Riva Palacio revela que Estados Unidos, ante los ultimátums ignorados por Sheinbaum, está recolectando información contra políticos morenistas para abrirles investigaciones y llevarlos a la justicia

CDMX.- La administración de Donald Trump busca llevar ante justicia estadounidense a los políticos de Morena ligados al crimen organizado debido a la inacción por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, afirma Raymundo Riva Palacio.

El periodista asegura en su columna Estrictamente Personal que agentes de la CIA se han infiltrado en estructuras estatales, como la Fiscalía de Chihuahua, e incluso han reclutado a funcionarios morenistas que usan como informantes.

https://vanguardia.com.mx/opinion/ron-johnson-apretando-el-acelerador-a-sheinbaum-EB20308826

La CIA y la inteligencia del Pentágono, señala, “abierta y encubiertamente están recolectando información” sobre las relaciones entre políticos de Morena y el crimen organizado.

“La paciencia del gobierno estadounidense se agotó en cuatro meses. En enero le hicieron llegar (a Sheinbaum) desde Washington una especie de ultimátum: que si no actuaba –procesaba– contra políticos de Morena vinculados con el crimen organizado, el Departamento de Justicia empezaría a abrir investigaciones en contra de ellos”, detalla.

$!Adán Augusto López Hernández.
Adán Augusto López Hernández. CUARTOSCURO

ADÁN AUGUSTO Y AUDOMARO EN LA MIRA DE WASHINGTON

De acuerdo con la información expuesta en el artículo publicado en VANGUARDIA, Washington tiene especial interés en funcionarios de la cúpula morenista, como son el senador Adán Augusto López y el general Audomaro Martínez, quien en el sexenio pasado dirigió el Centro Nacional de Inteligencia.

López Hernández ha sido objeto de diversos señalamientos y denuncias penales que lo vinculan con presuntas actividades ilícitas, principalmente derivadas de su gestión como gobernador de Tabasco. Sin embargo, el legislador las ha calificado como “politiquería”.

Las revelaciones las hace el periodista en el contexto de las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, hechas desde Sinaloa y lo publicado por Los Angeles Times, que asegura que el discurso del diplomático es parte de una campaña contra la corrupción, enfocada en funcionarios mexicanos con presuntos vínculos con el crimen organizado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exige-embajador-de-eu-cero-corrupcion-tras-protestas-por-proyecto-en-sinaloa-DD20236225

Además, el diario expuso que, como parte de las acciones de Washington, a Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, ya se le habría retirado la visa.

Johnson señaló que México requiere tomar medidas contra la corrupción por parte de funcionarios de todos los niveles porque el T-MEC “exige que nuestros gobiernos tipifiquen como delito el soborno y la corrupción, y que hagan cumplir los códigos de conducta de los funcionarios públicos”.

Y añadió: “Es posible que pronto veamos medidas significativas en este sentido. Así que, estén atentos”.

GOBERNADOR DE MORENA SE HACE INFORMANTE PARA RECUPERAR SU VISA

Riva Palacio detalla que agentes de la CIA implementan un sistema de captación de informantes dentro de la propia administración pública mexicana, donde funcionarios que enfrentan procesos o cancelación de su visa están siendo reclutados. Y entre ellos, asegura, hay un gobernador de Morena, sin mencionar de quién se trata.

“Un gobernador de Morena, a quien le habían cancelado la visa, logró una visa ‘parole’ y lleva meses como un activo de las agencias de inteligencia de ese país”, refiere.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/estados-unidos-apunta-contra-politicos-mexicanos-ligados-al-crimen-organizado-reporta-los-angeles-times-AI20280231

Según lo revelado en el artículo, estos funcionarios aceptan servir de informantes a cambio de recuperar sus visas, pero bajo una modalidad de “parole”.

“Le otorgaron una visa que denominan ‘parole’, que no es un permiso de ingreso abierto, sino controlado en sus movimientos dentro de territorio estadounidense y, a cambio, tiene que aportar la información que le soliciten”, detalla al respecto.

De esta forma, Washington obtiene datos de primera mano sobre las redes de complicidad entre funcionarios y los cárteles.

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Isabel Serrano

Isabel Serrano

Editora con 13 años de trayectoria en medios impresos, especializada en el seguimiento y edición de contenidos de política y agenda nacional.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, con especialidad en periodismo, y egresada del Diplomado para Periodistas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en alianza con FEMSA (generación 2017).

Actualmente está a cargo de la sección de Opinión, donde edita contenidos de análisis y debate sobre la agenda pública.

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