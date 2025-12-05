Choque de partidos en el Congreso capitalino por traspaso de diputados del Verde a Morena

CDMX.- Los partidos PRI, PAN y Morena protagonizaron este viernes un choque político durante la mesa de trabajo que sostuvo el Congreso de la Ciudad de México con la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño, a raíz del cambio de bancada de legisladores que abandonaron al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para sumarse a Morena.

El conflicto se originó luego de que, el jueves, los diputados Juan Estuardo Rubio Gualito, Isael Moreno Rivera, Víctor Varela e Iliana Ivone Sánchez anunciaran su incorporación a Morena, pese a haber sido electos bajo las siglas del Partido Verde en el proceso electoral pasado.

Durante la reunión, la diputada del PRI, Tania Larios, acusó que el cambio de bancada constituye un fraude y una burla electoral, al considerar que dicha acción genera una sobrerrepresentación artificial de Morena en el Congreso local.

“Reiterar nuestra preocupación, el ánimo de la burla electoral, del fraude que hicieron para tener una mayoría artificial en la proporción de plurinominales y tener una mayoría falsa y artificial”, declaró la legisladora, al tiempo que advirtió que interpondrán los recursos legales necesarios ante la autoridad correspondiente.

Larios sostuvo que, en términos de votación, la oposición obtuvo el 46% de los sufragios, mientras que Morena y su alianza alcanzaron el 48%; sin embargo, denunció que la representación actual se traduce en un 35% para la oposición frente a una sobrerrepresentación del 75% para Morena, lo que —dijo— distorsiona la voluntad ciudadana. También advirtió posibles riesgos para la autonomía del IECM ante una eventual reforma electoral.

Por su parte, el diputado del PAN, Ricardo Rubio, responsabilizó al IECM por haber validado las candidaturas y calificó como equivocada la decisión del órgano electoral. “Por las decisiones que hoy tomó el Instituto, hoy se ve reflejado en una composición artificial... hoy lo vemos reflejado como un fraude a la ciudadanía”, afirmó.

Rubio insistió en que en el Congreso se vive un fraude en la representación y advirtió que su bancada no permitirá que se repita una situación similar en el futuro.

En contraste, la diputada de Morena, Valentina Batres, defendió la actuación del IECM y el derecho de los legisladores a cambiar de adscripción parlamentaria. Aseguró que el Instituto no fabrica mayorías, sino que refleja la voluntad expresada en las urnas.

“Las diputadas y los diputados juran lealtad al pueblo, solo a él, y ese mandato incluye la libertad de adscripción parlamentaria”, sostuvo Batres, quien agregó que la oposición puede inconformarse, pero no puede —dijo— “reescribir la voluntad popular”. Con información de El Universal