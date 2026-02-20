Citlalli Hernández: reforma para tipificar abuso sexual ya se aprobó en 16 congresos locales

CDMX.- La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, informó que la iniciativa para homologar y sancionar el abuso sexual “prácticamente está presentada en los 32 congresos locales” y que, hasta el último reporte que tenía, ya fue aprobada en 16 entidades.

Al concluir el acto Correos de Paz, un espacio de diálogo en favor de la paz y la justicia social realizado en Correos de México, la funcionaria señaló que el avance en los estados se da luego de la aprobación en la Cámara de Diputados y el Senado de reformas a los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, con el objetivo de homologar la tipificación del abuso sexual en el país.

Hernández Mora sostuvo que la expectativa es que “de aquí al 8 de marzo” se pueda anunciar que la homologación quedó concretada en todo México. Añadió que, después, se mantendrá el trabajo con las fiscalías para combatir de manera eficaz este delito y reforzar el mensaje de que “no habrá impunidad” frente a conductas que, dijo, en ocasiones se han normalizado.

En otro evento, la secretaria afirmó que combatir las violencias contra las mujeres contribuye a garantizar su autonomía y seguridad, y reconoció el trabajo de legisladores tras la aprobación unánime de las reformas referidas.

De acuerdo con lo expuesto, el dictamen amplía la definición del delito, precisa las acciones consideradas como abuso sexual y refuerza sanciones, además de incorporar una multa. Hernández Mora indicó que también se prevé la obligación de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres y/o prestar servicio social a fin de favorecer medidas de no repetición y promover un cambio cultural hacia la igualdad sustantiva.

La funcionaria vinculó estas modificaciones con la consolidación del Plan Integral contra el abuso sexual diseñado por la Secretaría de las Mujeres por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que se busca fortalecer la respuesta institucional y social y garantizar el acceso a la justicia.

Hernández Mora recordó que, en un gran número de casos, las mujeres que han sufrido abuso sexual enfrentan agresiones por parte de personas de su círculo cercano. También citó datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 (ENDIREH): 49.7% de las mujeres en México han sido víctimas de violencia sexual a lo largo de su vida y 23.3% en 2025.

Desde la Secretaría de las Mujeres, agregó, se asume la responsabilidad de fortalecer las capacidades del Estado para promover una cultura de igualdad basada en el respeto y la no violencia, en paralelo a la armonización legislativa en las entidades y al trabajo con instancias de procuración de justicia.