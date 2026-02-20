Citlalli Hernández: reforma para tipificar abuso sexual ya se aprobó en 16 congresos locales

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 20 febrero 2026
    Citlalli Hernández: reforma para tipificar abuso sexual ya se aprobó en 16 congresos locales
    La funcionaria vinculó estas modificaciones con la consolidación del Plan Integral contra el abuso sexual. ESPECIAL

Con la mira puesta en el 8 de marzo, el Gobierno federal presiona para que las entidades alineen sus códigos penales

CDMX.- La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, informó que la iniciativa para homologar y sancionar el abuso sexual “prácticamente está presentada en los 32 congresos locales” y que, hasta el último reporte que tenía, ya fue aprobada en 16 entidades.

Al concluir el acto Correos de Paz, un espacio de diálogo en favor de la paz y la justicia social realizado en Correos de México, la funcionaria señaló que el avance en los estados se da luego de la aprobación en la Cámara de Diputados y el Senado de reformas a los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, con el objetivo de homologar la tipificación del abuso sexual en el país.

TE PUEDE INTERESAR: En México, cae 10.2% ingresos por suministros de autopartes en diciembre de 2025

Hernández Mora sostuvo que la expectativa es que “de aquí al 8 de marzo” se pueda anunciar que la homologación quedó concretada en todo México. Añadió que, después, se mantendrá el trabajo con las fiscalías para combatir de manera eficaz este delito y reforzar el mensaje de que “no habrá impunidad” frente a conductas que, dijo, en ocasiones se han normalizado.

En otro evento, la secretaria afirmó que combatir las violencias contra las mujeres contribuye a garantizar su autonomía y seguridad, y reconoció el trabajo de legisladores tras la aprobación unánime de las reformas referidas.

TE PUEDE INTERESAR: García Harfuch descarta que Nancy Guthrie fuera trasladada a México tras secuestro en Arizona

De acuerdo con lo expuesto, el dictamen amplía la definición del delito, precisa las acciones consideradas como abuso sexual y refuerza sanciones, además de incorporar una multa. Hernández Mora indicó que también se prevé la obligación de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres y/o prestar servicio social a fin de favorecer medidas de no repetición y promover un cambio cultural hacia la igualdad sustantiva.

La funcionaria vinculó estas modificaciones con la consolidación del Plan Integral contra el abuso sexual diseñado por la Secretaría de las Mujeres por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que se busca fortalecer la respuesta institucional y social y garantizar el acceso a la justicia.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a excandidata del PRI-PRD en Totolapan por extorsión agravada

Hernández Mora recordó que, en un gran número de casos, las mujeres que han sufrido abuso sexual enfrentan agresiones por parte de personas de su círculo cercano. También citó datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 (ENDIREH): 49.7% de las mujeres en México han sido víctimas de violencia sexual a lo largo de su vida y 23.3% en 2025.

Desde la Secretaría de las Mujeres, agregó, se asume la responsabilidad de fortalecer las capacidades del Estado para promover una cultura de igualdad basada en el respeto y la no violencia, en paralelo a la armonización legislativa en las entidades y al trabajo con instancias de procuración de justicia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


reformas a la Ley

Localizaciones


CDMX

Personajes


Citlalli Hernández

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Realidad altheriada

Realidad altheriada
true

Personajes de Santiago
Estiman que el tráfico de armas de E.U. a México ronda las 135 mil unidades anualmente.

Intercepta EU solo el 3% de tráfico de armas para México
¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de Zelda Sinfónico y la Orquesta Metropolitana, danza contemporánea y hasta talleres de cerámica

¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de Zelda Sinfónico y la Orquesta Metropolitana, danza contemporánea y hasta talleres de cerámica
El calendario laboral de México ya tiene definido el descanso obligatorio de marzo 2026. Aunque el natalicio de Benito Juárez es el 21, la ley establece que el feriado oficial se recorra.

¿16 o 20 de marzo?... qué día será festivo oficial en México por el natalicio de Benito Juárez, según la Ley Federal del Trabajo
Las enfermedades autoinmunes pueden manifestarse con síntomas comunes que muchas personas ignoran. Reconocer las señales tempranas puede marcar la diferencia en el diagnóstico y tratamiento oportuno.

¡Cuidado!... Estas son las señales de que podrías tener una enfermedad autoinmune
El comediante compartió su recorrido por las distintas salas del Museo del Desierto.

Lalo España recomienda el Museo del Desierto en Saltillo y lo llama ‘mágico lugar’
Julián Araujo disputó los 90 minutos con el Celtic en la Europa League, mientras que Mateo Chávez no tuvo actividad con el AZ Alkmaar por suspensión.

Julián Araujo, el único mexicano que jugó en Europa League