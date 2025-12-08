Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX, inaugura Estación de Policía de Género en Tlatelolco

México
/ 8 diciembre 2025
    Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX, inaugura Estación de Policía de Género en Tlatelolco
    El Gobierno de la Ciudad de México inauguró la primera Estación de Policía Especializada en Género en Tlatelolco. FOTO: GOBIERNO CDMX

La estación forma parte de la Unidad Especializada de Género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), creada tras activarse la Alerta de Género en agosto

El Gobierno de la Ciudad de México inauguró la primera Estación de Policía Especializada en Género en Tlatelolco, que operará las 24 horas para atender emergencias, coordinar patrullajes, dar asesoría jurídica y actuar en flagrancia contra la violencia hacia las mujeres. Desde este centro se desplegarán 30 patrullas con personal capacitado, y se trabajará en coordinación con las líneas *765 y 911.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que este modelo busca garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, fortalecer la respuesta policial y convertirse en referencia para toda la ciudad. También anunció que el número de unidades aumentará de 30 a 73 y que habrá más de 400 policías certificados en temas de género.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Sacamos a millones de la miseria’: Brugada enciende el Zócalo con cifras de la 4T

Entre los resultados recientes, Brugada informó que de enero a octubre de 2025 los feminicidios disminuyeron 32% respecto a 2024; el delito de violación bajó 23% desde 2023; y la percepción de inseguridad de mujeres en espacios públicos se redujo 11%.

INAUGURACIÓN DE ESTACIÓN DE POLICÍA ESPECIALIZADA DE GÉNERO EN CDMX

La estación forma parte de la Unidad Especializada de Género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), creada tras activarse la Alerta de Género en agosto. Desde entonces, la policía de género ha realizado más de 200 acciones, incluyendo detenciones, acompañamiento a denuncias y patrullajes preventivos.

Durante el evento, autoridades explicaron que el modelo policiaco opera bajo cuatro ejes: asesoría técnica, intervención operativa, supervisión y proximidad. La intervención incluye detenciones, traslados a centros de justicia y acompañamiento en denuncias; mientras que la supervisión busca reforzar la actuación policial con enfoque de género.

La secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas Ortiz, subrayó que el acompañamiento a víctimas debe hacerse con empatía, entendiendo los ciclos de violencia y sin presiones. Señaló que la policía es el primer contacto en emergencias y debe responder con sensibilidad.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Si te tocan, nos toca’: CDMX activa megaoperativo contra la violencia hacia las mujeres

A la inauguración asistieron representantes de la SSC, la Secretaría de las Mujeres y legisladores locales.

Temas


Alerta De Género
Policía
Violencia Contra La Mujer

Localizaciones


CDMX
Ciudad de México

Personajes


Clara Brugada

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El próximo año se tendrá la revisión del acuerdo comercial, Donald Trump ha adelantado que podría dejar que se extinga el acuerdo.

Ante revisión del T-MEC, Coahuila y NL están altamente expuestos: 90% de exportaciones van a EU
Expertos fiscalistas en la ciudad consideraron que las medidas anunciadas por el SAT son para cerrar el paso a las factureras.

Combatir a las factureras y erradicar la evasión fiscal, objetivos de las nuevas disposiciones del SAT para 2026
Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera

Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera
Mapa del Estadio Azteca en plataformas de reventa muestra boletos desde 63 mil hasta 927 mil pesos para el partido inaugural del Mundial 2026.

¡Impagables! Boletos del México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 alcanzan hasta 927 mil pesos en reventa
Claudia Sheinbaum: la política que convirtió la moda en un mensaje cultural.

Los iconos del estilo 2025: Sheinbaum, Djokovic y Bad Bunny sorprenden en la lista más influyente del NYT
Señala que lo que prevé la ley es el mecanismo de concesión, no de apropiación privada del recurso.

‘Lean la Constitución’: Sheinbaum enfrenta al PAN por la Ley de Aguas
Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey

Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey

Legisladores detallaron que la acusación se basa en información relacionada con el tránsito de ferrotanques con presunto combustible de procedencia ilegal.

Van por Cabeza de Vaca: lo señalan por huachicol fiscal y exigen traerlo de EU