Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX, inaugura Estación de Policía de Género en Tlatelolco
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
La estación forma parte de la Unidad Especializada de Género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), creada tras activarse la Alerta de Género en agosto
El Gobierno de la Ciudad de México inauguró la primera Estación de Policía Especializada en Género en Tlatelolco, que operará las 24 horas para atender emergencias, coordinar patrullajes, dar asesoría jurídica y actuar en flagrancia contra la violencia hacia las mujeres. Desde este centro se desplegarán 30 patrullas con personal capacitado, y se trabajará en coordinación con las líneas *765 y 911.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que este modelo busca garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, fortalecer la respuesta policial y convertirse en referencia para toda la ciudad. También anunció que el número de unidades aumentará de 30 a 73 y que habrá más de 400 policías certificados en temas de género.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Sacamos a millones de la miseria’: Brugada enciende el Zócalo con cifras de la 4T
Entre los resultados recientes, Brugada informó que de enero a octubre de 2025 los feminicidios disminuyeron 32% respecto a 2024; el delito de violación bajó 23% desde 2023; y la percepción de inseguridad de mujeres en espacios públicos se redujo 11%.
INAUGURACIÓN DE ESTACIÓN DE POLICÍA ESPECIALIZADA DE GÉNERO EN CDMX
La estación forma parte de la Unidad Especializada de Género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), creada tras activarse la Alerta de Género en agosto. Desde entonces, la policía de género ha realizado más de 200 acciones, incluyendo detenciones, acompañamiento a denuncias y patrullajes preventivos.
Durante el evento, autoridades explicaron que el modelo policiaco opera bajo cuatro ejes: asesoría técnica, intervención operativa, supervisión y proximidad. La intervención incluye detenciones, traslados a centros de justicia y acompañamiento en denuncias; mientras que la supervisión busca reforzar la actuación policial con enfoque de género.
La secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas Ortiz, subrayó que el acompañamiento a víctimas debe hacerse con empatía, entendiendo los ciclos de violencia y sin presiones. Señaló que la policía es el primer contacto en emergencias y debe responder con sensibilidad.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Si te tocan, nos toca’: CDMX activa megaoperativo contra la violencia hacia las mujeres
A la inauguración asistieron representantes de la SSC, la Secretaría de las Mujeres y legisladores locales.