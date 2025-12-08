Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX, inaugura Estación de Policía de Género en Tlatelolco

El Gobierno de la Ciudad de México inauguró la primera Estación de Policía Especializada en Género en Tlatelolco, que operará las 24 horas para atender emergencias, coordinar patrullajes, dar asesoría jurídica y actuar en flagrancia contra la violencia hacia las mujeres. Desde este centro se desplegarán 30 patrullas con personal capacitado, y se trabajará en coordinación con las líneas *765 y 911.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que este modelo busca garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, fortalecer la respuesta policial y convertirse en referencia para toda la ciudad. También anunció que el número de unidades aumentará de 30 a 73 y que habrá más de 400 policías certificados en temas de género.

Entre los resultados recientes, Brugada informó que de enero a octubre de 2025 los feminicidios disminuyeron 32% respecto a 2024; el delito de violación bajó 23% desde 2023; y la percepción de inseguridad de mujeres en espacios públicos se redujo 11%.