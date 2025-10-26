CNDH acredita uso ilegítimo de la fuerza en operativo de Zacatecas; murieron 14 personas

Noticias
/ 26 octubre 2025
    CNDH acredita uso ilegítimo de la fuerza en operativo de Zacatecas; murieron 14 personas
    De acuerdo con su informe anual, la CNDH emitió 98 recomendaciones en 2024, de las cuales el 27% estuvieron relacionadas con el uso excesivo de la fuerza por parte de corporaciones policiales o militares. /FOTO: ESPECIAL

El organismo nacional emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas tras comprobar violaciones graves a los derechos humanos durante un operativo en 2020

CDMX.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas (SSP Zac), luego de acreditar el uso ilegítimo de la fuerza que derivó en la muerte de 14 personas durante un operativo realizado el 12 de octubre de 2020 en la comunidad de Nueva Alianza, municipio de Calera, Zacatecas.

De acuerdo con la investigación del organismo, existen inconsistencias entre los reportes oficiales y las pruebas recabadas, las cuales demuestran que el uso de fuerza letal no cumplió con los principios de legalidad, necesidad ni proporcionalidad. La CNDH determinó que las acciones de los elementos de ambas corporaciones constituyeron violaciones a los derechos humanos a la vida y a la integridad personal.

TE PUEDE INTERESAR: Anula Bienestar contrato principal para insumos de ‘Salud Casa por Casa’

Las autoridades involucradas sostuvieron que los fallecidos estaban armados y habían atacado previamente a policías estatales, motivo por el cual se solicitó apoyo del Ejército. Sin embargo, el análisis pericial y los testimonios recabados por la Comisión evidenciaron que varios de los civiles fueron sometidos, golpeados y posteriormente ejecutados, mientras que otros recibieron disparos por la espalda.

En su recomendación, la CNDH pidió que las instituciones colaboren con la Carpeta de Investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) y gestionen la inscripción de las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas, además de otorgar atención psicológica a sus familiares.

TE PUEDE INTERESAR: Sube aprobación de Samuel García en Nuevo León, revela Cómo Vamos

El organismo autónomo solicitó también la presentación de denuncias administrativas ante los órganos internos de control de la Sedena y la SSP Zac, con el fin de iniciar los procedimientos correspondientes contra los elementos involucrados.

Asimismo, instruyó que ambas dependencias impartan capacitaciones sobre la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, en particular en torno al uso legítimo de armas de fuego, dirigidas al personal de la Policía Estatal Preventiva y del 52/o Batallón de Infantería con sede en Guadalupe, Zacatecas.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Pollitos de colores’, niños y adolescentes al servicio de la delincuencia organizada

La CNDH destacó que este caso refleja la necesidad de reforzar la rendición de cuentas en operativos conjuntos, así como de garantizar que la actuación de las fuerzas armadas se apegue estrictamente a los protocolos internacionales de derechos humanos. Con información de El Universal

Temas


Derechos humanos
Detenciones

Localizaciones


Zacatecas

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


CNDH
Sedena
SSP

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desmintió haber sido víctima de un segundo atentado en una vivienda de la Ciudad de México.

García Harfuch desmiente haber sido víctima de un segundo ataque en CDMX
Asesinan a balazos a Noé Pérez Urquidi, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en Oaxaca.

Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz
Asesinaron a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, Michoacán.

Michoacán: Asesinan a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico en Penjamillo; FGE investiga
Piperos bloquearon de manera parcial ambos sentidos de la carretera México-Toluca a la altura de las Plazas Outlet, dejando solo libre un carril en ambos sentidos para la circulación, exigen audiencia con las autoridades estatales para que los dejen trabajar, después de que se llevó a cabo la Operación Caudal en 48 municipios del Estado de México, en donde fueron asegurados varios pozos y pipas por Lucro Ilícito del Agua.

Conductores de pipas bloquean vialidades entre Edomex y la CDMX tras cierre de tomas clandestinas
El presidente Donald Trump habla con los periodistas mientras el secretario de Estado Marco Rubio, a la derecha, escucha a bordo del Air Force One mientras viaja de Kuala Lumpur, Malasia, a Tokio, Japón.

Si bien ‘le encantaría’ optar a un tercer mandato, Trump respalda a JD Vance y a Marco Rubio
El presidente chino, Xi Jinping, habla durante la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) en Beijing el 23 de octubre de 2025.

Las conversaciones entre EU y China esbozan las tierras raras y la pausa arancelaria que Trump y Xi considerarán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Trump y Takaichi mantuvieron una “agradable” y “franca” conversación telefónica antes de su próximo encuentro.

Para la nueva primer ministro de Japón, la clave para conectar con Trump podría ser la camioneta Ford F-150

El despliegue naval de EEUU en el Caribe, al que se sumará el portaviones USS Gerald Ford, es el más grande desde la invasión a Panamá en 1989. FOTO:

En camino Portaviones USS Gerald Ford; llegaría al Caribe en una semana