CNDH rechaza señalamientos en redes y asegura que no hay adeudo alimentario en Oaxaca

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    CNDH rechaza señalamientos en redes y asegura que no hay adeudo alimentario en Oaxaca
    La CNDH aseguró que no existe incumplimiento vigente por pensión alimenticia de un servidor público en su oficina regional de Oaxaca. ESPECIAL
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El organismo afirmó que los pagos retroactivos se cubrieron en 2024 y que las retenciones salariales ordenadas por el juzgado se han aplicado

OAXACA, OAX.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que es falso que un servidor público adscrito a su oficina regional en Oaxaca mantenga un adeudo vigente por concepto de pensión alimenticia, luego de la circulación de señalamientos en redes sociales.

La institución emitió una nota aclaratoria a través de la Dirección General de Difusión de Derechos Humanos (DGDDH), en la que señaló que los montos correspondientes a pagos retroactivos fueron cubiertos en su totalidad durante 2024, conforme a lo ordenado por la autoridad judicial.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/demanda-ferroviaria-canadiense-a-mexico-alega-violaciones-a-tratado-PH20410197

La CNDH sostuvo que, a partir de la notificación del juzgado, se han realizado de manera puntual e ininterrumpida las retenciones salariales correspondientes, por lo que aseguró que actualmente no existe incumplimiento ni notificación de modificación en las obligaciones establecidas.

El organismo indicó que su actuación se ajusta al cumplimiento de mandatos judiciales y a los principios de transparencia y legalidad previstos en sus códigos de ética y conducta, además del Plan de Erradicación de todas las Formas de Violencia y Corrupción del propio organismo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hallan-siete-cuerpos-sin-vida-en-limites-de-aguascalientes-y-zacatecas-investigan-traslado-desde-otra-entidad-AG20409238

La Comisión señaló que no permite el ingreso o permanencia de personas acreditadas como deudoras alimentarias, al argumentar que esa medida atiende el interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como la obligación institucional de proteger sus derechos humanos.

La CNDH reiteró su compromiso con la legalidad y la defensa de los derechos humanos, al sostener que las versiones difundidas no corresponden a la realidad.

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