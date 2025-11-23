CNDH revela: siete víctimas sufrieron tortura atribuida a elementos de la Marina en Veracruz

/ 23 noviembre 2025
    CNDH revela: siete víctimas sufrieron tortura atribuida a elementos de la Marina en Veracruz
    El organismo nacional solicitó a la Semar reparar de manera integral el daño ocasionado a las víctimas. /FOTO: ESPECIAL

Emitió la recomendación 198VG/2025, en la que documenta agresiones físicas y secuelas psicológicas, y exige reparación integral para todas las víctimas

CDMX.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que siete personas fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos y actos de tortura presuntamente cometidos por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el estado de Veracruz. Los hechos están contenidos en la recomendación 198VG/2025, dirigida a la institución naval.

El organismo nacional solicitó a la Semar reparar de manera integral el daño ocasionado a las víctimas, lo que incluye la compensación correspondiente conforme a la Ley General de Víctimas. También pidió gestionar atención psicológica o psiquiátrica y designar a una persona servidora pública de alto nivel para supervisar el cumplimiento de la recomendación.

La investigación se originó el 9 de julio de 2019, cuando la CNDH recibió una queja relacionada con una persona privada de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 (Cefereso 11). El denunciante afirmó que la víctima permanecía recluida sin sentencia y existía riesgo de que fuera trasladada a otro penal.

Días después, personal de la Comisión entrevistó al interno, quien relató que había sido detenido por elementos de la Marina el 5 de octubre de 2011 en Veracruz y presentado ante el Ministerio Público Federal dos días más tarde. Durante ese lapso, aseguró, fue sometido a tortura física.

El caso tomó un giro adicional el 3 de abril de 2024, cuando un Juzgado de Distrito notificó a la CNDH que otras seis personas habían denunciado agresiones similares durante una diligencia jurisdiccional. Todas ellas presentaron testimonios coincidentes respecto a actos de tortura.

Según la CNDH, las lesiones documentadas en una de las víctimas resultaron consistentes con su versión sobre las agresiones sufridas. En el resto de los casos, dictámenes periciales en psicología concluyeron que presentaban síntomas compatibles con Trastorno de Estrés Postraumático o depresión profunda.

La Comisión subrayó que la gravedad de los hechos exige una respuesta institucional clara, entre ellas investigaciones internas y sanciones administrativas o penales contra quienes resulten responsables. La recomendación permanece en proceso de valoración por parte de la Secretaría de Marina. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

