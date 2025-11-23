Claudia Sheinbaum llega a San Juan de Ulúa para conmemorar el Bicentenario de la Independencia en la Mar

    Claudia Sheinbaum llega a San Juan de Ulúa para conmemorar el Bicentenario de la Independencia en la Mar
    LA Presidenta develará dos placas alusivas al Bicentenario de la Independencia en la Mar, así como una tercera que reconocerá la labor de las mujeres /FOTO: ESPECIAL

La ceremonia reúne a autoridades civiles y navales en el histórico fuerte de San Juan de Ulúa para conmemorar el legado marítimo nacional y el papel de la Armada en la soberanía del país.

VERACRUZ, VER.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este mediodía la ceremonia por los 200 años de la Consolidación de la Independencia en la Mar en el puerto de Veracruz. El acto se realizará en el histórico fuerte de San Juan de Ulúa, punto clave en la defensa marítima del país durante el siglo XIX.

La Mandataria acudirá acompañada del secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García; y miembros del gabinete legal y ampliado. De acuerdo con la agenda oficial, Sheinbaum Pardo emitirá un mensaje conmemorativo durante el evento cívico-militar.

Como parte de la ceremonia, la Presidenta develará dos placas alusivas al Bicentenario de la Independencia en la Mar, así como una tercera que reconocerá la labor de las mujeres durante la invasión al puerto veracruzano. Las autoridades señalaron que estos gestos buscan reforzar el valor histórico de la participación naval en la consolidación de la soberanía nacional.

Tras concluir el acto en San Juan de Ulúa, Sheinbaum abordará el Buque Escuela Cuauhtémoc, que recientemente arribó al puerto tras el accidente ocurrido en el puente de Brooklyn, en Nueva York. Ahí, la Presidenta dirigirá un mensaje de bienvenida a la tripulación integrada por cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar.

En un posicionamiento previo difundido en redes sociales, el secretario de Marina destacó la relevancia histórica de la conmemoración. “Hace 200 años, la estrategia naval liderada por el Capitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda hizo que nuestro Lábaro Patrio ondeara en lo alto de San Juan de Ulúa, marcando el nacimiento de la soberanía en el mar”, señaló.

Morales Ángeles subrayó que la conmemoración busca honrar el legado de la Armada y reafirmar su compromiso con la protección de la ciudadanía y los intereses marítimos del país. “Somos una Armada que se rige con honor, deber, lealtad y patriotismo, que mira de frente y actúa con la verdad”, expresó.

La Secretaría de Marina informó que los actos conmemorativos continuarán a lo largo del día con diversas actividades protocolarias y recorridos simbólicos en instalaciones navales. Con información de El Universal

