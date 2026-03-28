Colectivos colocan Muro de la Memoria en CDMX y acusan intento de ‘rasurar’ el padrón

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/ 28 marzo 2026
    Colectivos colocan Muro de la Memoria en CDMX y acusan intento de ‘rasurar’ el padrón
    Con fotografías y nombres, colectivos llevaron la crisis de desapariciones a un espacio oficial de atención a víctimas, para exigir visibilidad y respuesta institucional. ESPECIAL

Además de cuestionar la revisión del registro nacional, reprocharon que la agenda pública se concentre en eventos deportivos

CDMX.- Familiares de personas desaparecidas instalaron este 28 de marzo un “muro de la memoria para la verdad y la justicia” con decenas de fotografías en las inmediaciones del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP), en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

En el acto, integrantes de colectivos señalaron que en el país hay más de 132 mil personas desaparecidas y afirmaron que buscan visibilizar una crisis que, dijeron, no ocupa el lugar central en la discusión pública. También reprocharon que hubiera mayor atención en la inauguración del Estadio Banorte rumbo al Mundial de futbol.

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“Nos levantamos aquí para arrebatarle nuestros nombres al olvido”, expresaron al colocar las imágenes, y añadieron que el objetivo es convocar a una sociedad que “no se ha dado cuenta o no quiere voltear a ver” la dimensión del problema.

Entre las fotografías del muro —de 1.22 por 2.44 metros— se incluyeron casos como el de Ana Ameli García Gámez, desaparecida el 12 de julio de 2025 en el Ajusco, alcaldía Tlalpan; Julio César Cervantes Cabañas, desaparecido el 20 de septiembre de 2021 en Álvaro Obregón; y Vladimir Florean Pablo, visto por última vez el 22 de mayo de 2019 en Tlapa de Comonfort, Guerrero.

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También se colocaron fichas y retratos de personas desaparecidas en otras entidades, como Alejandro Alfonso Moreno (Monterrey, Nuevo León, desaparecido el 27 de enero de 2011), Ulises Campos (Michoacán, ausente desde agosto de 2018) y Axel Martínez (Tamaulipas, desaparecido el 28 de diciembre de 2022), entre otros.

Colectivos como Una Luz en el Camino y Mariposas Buscando Corazones y Justicia sostuvieron que la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas realizada por el gobierno federal “es en realidad un intento de rasurar el padrón” y “minimizar la tragedia humanitaria”, y subrayaron que no aceptan una cifra construida “a espaldas” de las familias.

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Recordaron que un muro similar se colocó desde el 20 de enero de 2020 frente a la entonces sede de la Fiscalía General de la República en avenida Insurgentes, y denunciaron que fue retirado en abril de 2024 por funcionarios de esa institución, con señalamientos de complicidad de autoridades locales y federales.

Las organizaciones señalaron que la reinstalación en el CAIBP busca mantener la exigencia de búsqueda y de reconocimiento público de la magnitud del fenómeno, al advertir que “eso debería de ser más importante” en la agenda nacional. Con información de La Jornada

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