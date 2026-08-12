Como Maduro y Ortega, Sheinbaum busca ser la ‘Dueña de la verdad’ para aniquilar a la prensa crítica: Loret de Mola

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    Como Maduro y Ortega, Sheinbaum busca ser la ‘Dueña de la verdad’ para aniquilar a la prensa crítica: Loret de Mola
    El gobierno, plantea en su columna el periodista Carlos Loret de Mola, nunca admitirá sus intenciones autoritarias; por eso llama “Protección de los Derechos de las Audiencias” a su Ley Censura. EFE

El gobierno de Claudia Sheinbaum, advierte el periodista, pretende monopolizar la ‘verdad’, bajo la fachada de una ‘Ley de Audiencias’, para perseguir a los medios que no se doblan ante ella

CDMX.- Bajo “la noble idea de ‘los derechos de las audiencias’”, el gobierno de Claudia Sheinbaum pretende censurar y aniquilar a los medios “que no doblan la rodilla ante ella”, tal como lo han hecho otros regímenes dictatoriales, alerta el periodista Carlos Loret de Mola hoy en su columna.

“La Presidenta está insaciable”, dice el periodista en sus Historias de Reportero al acusar a Sheinbaum de haberse apoderado de los tres poderes de la Unión y que ahora busca erigirse como “Dueña de la verdad” con eufemismos legales para perseguir a la prensa que expone la corrupción de la 4T.

https://vanguardia.com.mx/opinion/preguntas-para-sheinbaum-la-duena-de-la-verdad-EA22772699

“Como suelen hacerlo los regímenes dictatoriales, utiliza la noble idea de ‘los derechos de las audiencias’ para implementar una serie de medidas que buscan dejar en manos de su administración definir cuándo un periodista miente y, a partir de ahí, perseguir a quienes la cuestionan o documentan la corrupción”, refiere.

El texto subraya que el gobierno nunca admitirá sus intenciones autoritarias: “Obviamente no le va a llamar Ley Censura. Le va a llamar ‘Protección de los Derechos de las Audiencias’”, señala.

A pesar de las críticas que han recibido los “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias”, la Presidenta ha defendido la propuesta de los señalamientos que la califican como un mecanismo de censura contra los periodistas críticos del gobierno.

“Los lineamientos no dicen nada justamente de los contenidos; es la mejor forma de decir no hay censura, porque censura tendría que ver con ‘si no le gusta algo al gobierno, lo censura, lo calla, se quita eso de las grabaciones’. En los lineamientos no hay absolutamente nada que tenga que ver con los contenidos, sino lineamientos para que se garantice el derecho a las audiencias”, ha dicho la mandataria en una de sus conferencias mañaneras.

COLOCA LORET A SHEINBAUM JUNTO A MADURO Y ORTEGA

“Allá ella y su lugar en la Historia”, ironiza Loret de Mola al colocar a la presidenta Sheinbaum al lado de personajes como Nicolás Maduro o Daniel Ortega, cuyos gobiernos han sido calificados como dictaduras.

El autor de Historia de Reportero incluso compara la iniciativa de la 4T con legislaciones de algunas dictaduras. Por ejemplo, recuerda cómo en Venezuela Maduro implementó la “Ley contra el Odio” para encarcelar a 20 mil críticos; mientras que en Nicaragua, bajo una ley de “Agentes Extranjeros”, Ortega “le quitó la nacionalidad” a más de 200 opositores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/ley-de-audiencias-es-un-marco-juridico-para-castigar-a-la-prensa-independiente-y-blindarse-de-las-filtraciones-riva-palacio-CN22586949

También recuerda el caso de Singapur, gobernado desde hace 60 años por el mismo partido, donde a través de la “Ley para la Protección contra las Mentiras y Manipulaciones en Línea” –¿Quién se opondría a tan noble propósito?, ironiza– el gobierno puede ordenar a un medio borrar el contenido que no le parezca.

O en Guinea Ecuatorial, “donde el dictador es Teodoro Obiang, la legislación sobre ‘Seguridad del Estado’ permite acusar a opositores de ‘conspiración contra el jefe de Estado’ o ‘traición’, enmarcado como defensa de la ‘estabilidad institucional’ del país”.

Loret de Mola da a entender que, al igual que la ley de audiencias en México, todos los anteriores son modelos de represión ocultos bajo un “noble propósito”, y en “este connotado grupo se está enlistando la presidenta Sheinbaum”.

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Isabel Serrano

Isabel Serrano

Editora con 13 años de trayectoria en medios impresos, especializada en el seguimiento y edición de contenidos de política y agenda nacional.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, con especialidad en periodismo, y egresada del Diplomado para Periodistas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en alianza con FEMSA (generación 2017).

Actualmente está a cargo de la sección de Opinión, donde edita contenidos de análisis y debate sobre la agenda pública.

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