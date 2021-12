Comunidad LGBT es bienvenida al Mundial de Catar, con una condición

Luego de hacer pública su homosexualidad, el centrocampista del Adelaide United, Josh Cavallo, admitió estar “asustado” de jugar en la Copa Mundial de Qatar el año que viene, pues leyó que en el país ser homosexual es criminalizado y hasta penado con muerte.

Ante estas declaraciones, Nasser Al Khater, director del comité organizador del Mundial de Catar 2022, sentenció que Cavallo no tenía nada de qué temer, aseverando y le daban la bienvenida “para que venga y vea incluso antes de la Copa del Mundo”.

“Nadie se siente amenazado aquí, nadie se siente inseguro. La noción de que la gente no se siente segura aquí es totalmente falsa. Ya he dicho esto antes y les digo nuevamente, todos son bienvenidos aquí. Catar es un país tolerante, un país acogedor y hospitalario”, aseguró para la BBC.

Al mismo tiempo, aseguró y no “habría persecución de ningún tipo”.

No obstante, también mencionó que “Catar es mucho más modesto, más conservador. Esto es lo único que le pedimos a los fans y respeten; estamos seguros que lo harán... Nosotros respetamos culturas diferentes y esperamos que otras culturas respeten la nuestra”.

Dicho enunciado mostró el descontento de los aficionados, pues afirman e intentan prohibir las muestras públicas de afecto, empero, Al Khater señaló que esta indicación va para todos.

Según reportes, hasta el momento no aparece que alguien haya sido ejecutado por ser homosexual y anteriormente, líderes han agregado que serán respetuosos en cuando a sus invitados, pues no se encuentran en bajo esa nacionalidad y no tendrían qué ser juzgados.

Según Human Dignity Trust, Catar sí criminaliza relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, así como aplica la pena de muerte.

No obstante, la Asociación Internacional de Lesbianes, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (IGLA en inglés) señaló que el delito de la Sharía castiga con la muerte cualquier acto sexual extramatrimonial realizado por una persona soltera. Estas leyes se aplican a la actividad sexual entre personas del mismo sexo y del sexo opuesto.