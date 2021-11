Josh Cavallo ‘asustado’ de jugar en la Copa Mundial de Catar 2022 tras salir del closet

Enseguida de esto, el jugador de 21 años admitió estar “asustado” de jugar en la Copa Mundial de Qatar el año que viene, pues leyó que en el país ser homosexual es criminalizado y hasta penado con muerte.

“Leí algo parecido a que Catar da pena de muerte a los homosexuales. Es algo que me da mucho miedo y, por esa razón, no me gustaría ir a Catar”, mencionó en un podcast para The Guardian.

“Uno de los mayores logros, como jugador profesional, es jugar para tu país; saber que la Copa Mundial es en un país que no apoya a las personas gay y pone en riesgo nuestra propia vida... Eso me asusta, y me hace re-evaluarlo. ¿Es mi vida más importante que hacer algo realmente bueno para mi carrera?” reflexionó.

Te puede interesar: ‘Ser gay será cotidiano en el fútbol’; defensa inglés, Conor Coady, se pronuncia aliado LGBT

Empero, según reportes, hasta el momento no aparece que alguien haya sido ejecutado por ello, también han agregado que serán respetuosos en cuando a los invitados a Catar, pues no se encuentran en bajo esa nacionalidad y no tendrían qué ser juzgados.

¿QUÉ DICEN LAS LEYES?

Según Human Dignity Trust, Catar sí criminaliza relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, así como aplica la pena de muerte.

Según el Código Penal de 2004, artículo 296, penaliza “dirigir, instigar o seducir a un hombre de cualquier forma para que cometa sodomía” e “inducir o seducir a un hombre o mujer de cualquier forma para que cometa actos ilegales o inmorales” con una pena de entre uno y tres años de prisión.

Leer más: Parlamento de Ghana podría aprobar ley que criminaliza a personas LGBT+

Además, Catar opera tribunales de la Sharía en los que, técnicamente, es posible que las personas homosexuales sean condenados a muerte. La ley islámica del Sharía se constituye de las normas relativas al islam; es un modo de vista islámico con el que figuran un sistema de justicia a parte. A causa de ésta, es por eso que llamamos “estado islámico” a muchas entidades bajo el Sharía.

No obstante, la Asociación Internacional de Lesbianes, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (IGLA en inglés) señaló que el delito de la Sharía castiga con la muerte cualquier acto sexual extramatrimonial realizado por una persona soltera. Estas leyes se aplican a la actividad sexual entre personas del mismo sexo y del sexo opuesto.

¿HAN HABIDO DISCRIMINACIONES?

Sí, en Catar han monitoreado la entrada de personas LGBT al país, pues fue uno de los lugares en donde se acordó evitar que personas homosexuales ingresen al estado árabe.

En 2020, una universidad estadounidense canceló un evento en el campus de Catar, pues el cantante principal es abiertamente gay y, debido a una violenta manifestación, desistieron de presentarse en el país.

En 2018 censuraron noticias en cuanto a la comunidad LGBT; tampoco han reportado marchas del orgullo, eventos de defensa de sus derechos y tampoco proveen información sobre la discriminación en diferentes ámbitos del país.