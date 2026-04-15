Confirman muerte por gusano barrenador en Oaxaca; comunidades alertan plaga que mata ganado

OAXACA, OAX.- Un hombre, adulto mayor de aproximadamente 88 años, murió a causa de miasis asociada al gusano barrenador, confirmaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO); al mismo tiempo, en comunidades de la Sierra Sur se reportó que la plaga está matando ganado y animales de traspatio. En un comunicado, los SSO señalaron que la muerte se trata de un evento aislado y aseguraron que no existe riesgo para la población en general.

La dependencia indicó que el adulto mayor presentaba otros padecimientos que agravaron su estado de salud tras la infección, entre ellos Parkinson de más de 30 años de evolución sin tratamiento, según lo informado. Hasta el momento, los Servicios de Salud no han precisado el municipio o la localidad de origen de la persona fallecida, ni el sitio en el que habría ocurrido el contagio.

En la Sierra Sur, productores y pobladores informaron que el gusano barrenador está provocando la muerte de animales de corral y ganado, principalmente vacas, cerdos y aves. Autoridades y habitantes también reportaron presencia del gusano barrenador en la Sierra Norte, donde señalaron que la plaga ya se extendió a su territorio. De acuerdo con los reportes locales, se ha advertido que no existe un control biológico y que, ante la falta de apoyo del gobierno de Oaxaca, comunidades han tenido que cubrir con recursos propios medicamentos y atención veterinaria para intentar salvar a los animales.

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