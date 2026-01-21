Corte frena revocación a Abelina López y Sheinbaum dice: ‘que denuncien’ y auditen 898 mdp

CDMX.- Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, no será sometida a revocación de mandato por el presunto desvío de 898 millones de pesos de recursos federales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que, en todo caso, debe presentarse una denuncia y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puede realizar una auditoría.

En la conferencia matutina de este miércoles 21 de enero, se le preguntó si conversó con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, sobre la presidenta municipal, quien fue señalada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presunto cohecho tras recibir un collar valuado en 200 mil pesos. Sheinbaum respondió que no.

“Nosotros estamos obligados a cumplir con una norma y a cumplir con la ley y juramos defender la Constitución y las leyes que de ella emanen. Entonces, si hay un señalamiento contra una presidenta municipal, contra un presidente municipal, pues evidentemente tiene que presentarse la denuncia, darle seguimiento e investigar”, dijo la Presidenta.

Sheinbaum añadió: “En este caso, si se presenta una denuncia, que se siga la investigación. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Acapulco? Pues Muchísimo, una inversión de más de 7000 millones de pesos. (...) Una inversión que hicimos para recuperar los puentes y la repavimentación. Estamos apoyando al pueblo de Guerrero. Ahora, la evaluación de la presidenta municipal la tiene que definir la gente y si hay una irregularidad, pues que se presente la denuncia”.

Como antecedente, el 14 de enero pasado la SCJN avaló por unanimidad la decisión de la antigua integración del pleno que admitió a trámite dos controversias constitucionales promovidas por López Rodríguez, una para no ser sometida a revocación de mandato y otra para que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero no continúe investigándola sobre el destino de los recursos que presuntamente fueron malversados.

Tras esa determinación, la Presidenta insistió en que, ante señalamientos, el curso institucional debe pasar por la presentación de una denuncia, el seguimiento de las investigaciones y, en su caso, la revisión de recursos por la ASF, sin pronunciarse sobre responsabilidades específicas.

En el plano legal e institucional, la Auditoría Superior del Estado y el Congreso de Guerrero interpusieron recursos de reclamación contra la admisión de las controversias promovidas por la alcaldesa; sin embargo, esos recursos fueron declarados infundados el 14 de enero de 2026, conforme a lo informado.

Con este escenario, el caso queda marcado por el fallo de la SCJN sobre la vía de revocación de mandato y por la ruta que, según la Presidenta, dependerá de denuncias formales y de las instancias competentes para auditar e investigar, mientras la valoración política de la gestión se mantiene en el terreno ciudadano. Con información de El Universal