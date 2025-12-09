Corte tira artículo que criminalizaba la homosexualidad en Tamaulipas

CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una porción del Código Penal del estado de Tamaulipas que equiparaba la homosexualidad con el delito de corrupción de menores, al determinar que el primer párrafo del artículo 192 vulnera los derechos a la igualdad y no discriminación, así como el libre desarrollo de la personalidad.

Durante la sesión de este martes, el Pleno declaró fundada la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la norma aprobada en 2024 por el Congreso de Tamaulipas, de mayoría morenista.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Si me regresan a prisión, yo mismo me entrego’: Vallarta frente a la Suprema Corte

Al presentar su proyecto, el ministro Arístides Guerrero García sostuvo que la disposición impugnada parte de una idea claramente discriminatoria, al asumir que la homosexualidad representa un riesgo para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, lo que genera estereotipos que carecen de sustento jurídico y científico.

“El precepto coloca a un grupo en situación de vulnerabilidad y refuerza estigmas que han derivado, incluso, en crímenes de odio contra la comunidad LGBTTIQ+”, advirtió el ministro durante su intervención.

TE PUEDE INTERESAR: Senado busca optimizar el T-MEC con reforma de ‘nearshoring’

Por extensión, Guerrero García también se pronunció por la invalidez del artículo 193 Bis del Código Penal de Tamaulipas, al considerar que dicha disposición equipara indebidamente la homosexualidad con el alcoholismo, lo que calificó como una regresión en materia de derechos humanos.

En su turno, la ministra Lenia Batres Guadarrama recordó que, de acuerdo con datos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en 2020 México ocupó el segundo lugar en América Latina en crímenes de odio, con un crecimiento de 30% en este tipo de delitos.

TE PUEDE INTERESAR: Libro de AMLO, ‘Grandeza’, llegó al Senado; sería regalo de Adán Augusto a legisladores de Morena

Añadió que, según el Observatorio de Crímenes de Odio contra Personas LGBTTIQ+, entre 2014 y lo que va de 2025 se han documentado al menos 739 asesinatos y desapariciones de personas de la diversidad sexual y de género en el país. También destacó que en la última década diversas entidades han eliminado disposiciones que criminalizaban la diversidad sexual.