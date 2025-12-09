Corte tira artículo que criminalizaba la homosexualidad en Tamaulipas

Noticias
/ 9 diciembre 2025
    Corte tira artículo que criminalizaba la homosexualidad en Tamaulipas
    La SCJN subrayó en un comunicado que la orientación sexual no puede considerarse una conducta delictiva ni un factor de riesgo. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


LGBTTTIQ+

Localizaciones


Tamaulipas

Organizaciones


SCJN

El máximo tribunal del país determinó que la norma vulneraba los derechos a la igualdad, a la no discriminación y al libre desarrollo de la personalidad

CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una porción del Código Penal del estado de Tamaulipas que equiparaba la homosexualidad con el delito de corrupción de menores, al determinar que el primer párrafo del artículo 192 vulnera los derechos a la igualdad y no discriminación, así como el libre desarrollo de la personalidad.

Durante la sesión de este martes, el Pleno declaró fundada la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la norma aprobada en 2024 por el Congreso de Tamaulipas, de mayoría morenista.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Si me regresan a prisión, yo mismo me entrego’: Vallarta frente a la Suprema Corte

Al presentar su proyecto, el ministro Arístides Guerrero García sostuvo que la disposición impugnada parte de una idea claramente discriminatoria, al asumir que la homosexualidad representa un riesgo para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, lo que genera estereotipos que carecen de sustento jurídico y científico.

“El precepto coloca a un grupo en situación de vulnerabilidad y refuerza estigmas que han derivado, incluso, en crímenes de odio contra la comunidad LGBTTIQ+”, advirtió el ministro durante su intervención.

TE PUEDE INTERESAR: Senado busca optimizar el T-MEC con reforma de ‘nearshoring’

Por extensión, Guerrero García también se pronunció por la invalidez del artículo 193 Bis del Código Penal de Tamaulipas, al considerar que dicha disposición equipara indebidamente la homosexualidad con el alcoholismo, lo que calificó como una regresión en materia de derechos humanos.

En su turno, la ministra Lenia Batres Guadarrama recordó que, de acuerdo con datos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en 2020 México ocupó el segundo lugar en América Latina en crímenes de odio, con un crecimiento de 30% en este tipo de delitos.

TE PUEDE INTERESAR: Libro de AMLO, ‘Grandeza’, llegó al Senado; sería regalo de Adán Augusto a legisladores de Morena

Añadió que, según el Observatorio de Crímenes de Odio contra Personas LGBTTIQ+, entre 2014 y lo que va de 2025 se han documentado al menos 739 asesinatos y desapariciones de personas de la diversidad sexual y de género en el país. También destacó que en la última década diversas entidades han eliminado disposiciones que criminalizaban la diversidad sexual.

A su vez, el ministro Irving Espinosa Betanzo calificó como grave la norma impugnada, al señalar que equiparaba la homosexualidad con conductas como la prostitución, la mendicidad o la asociación delictuosa, lo que resulta ilegítimo desde su propio contenido discriminatorio.

Tras la resolución, la SCJN subrayó en un comunicado que la orientación sexual no puede considerarse una conducta delictiva ni un factor de riesgo, pues ello vulnera los derechos humanos y el principio de taxatividad penal, por lo que quedó invalidada cualquier mención al “homosexualismo” como supuesto del delito de corrupción de menores en Tamaulipas. Con información de El Universal

Temas


LGBTTTIQ+

Localizaciones


Tamaulipas

Organizaciones


SCJN

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
De 25 a 30 años es el rango de edad con más fallecidos y representa al 84% de víctimas en edad adulta.

Sexenio de AMLO ha sido el más letal de la historia en México: ONG
El desempeño durante el primer trimestre de 2026 dependerá en gran medida de la evolución del entorno económico nacional e internacional.

Empresas frenan contrataciones por incertidumbre económica rumbo a 2026
Los productores deben cubrir los costos de alimentación y sanidad del ganado que no puede exportarse, lo que también se refleja en los precios finales.

Gusano barrenador y frontera cerrada disparan el precio de la carne
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, endurecer las penas por la venta y producción de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de suministro de nicotina o sustancias.

Diputados aprueban en lo general endurecer sanciones por vapeadores
Eva García, madre de Naasón Joaquín García —líder de la Iglesia la Luz del Mundo—, habría ofrecido 5 millones de dólares para obtener libertad bajo fianza.

Luz del Mundo: Eva García, madre de Naasón Joaquín, habría ofrecido 5 mdd para libertad bajo fianza
Un pesebre con el Niño Jesús con las manos atadas y cubierto por una manta de aluminio como la usadas en el centro de detención de inmigración, María y José con máscaras para protegerse de gases lacrimógenos.

Un pesebre ‘custodiado’ por ICE y con un Niño Jesús esposado provoca polémica en Chicago
Catorce mexicanos detenidos fueron extraditados de Estados Unidos a México el pasado 5 de diciembre.

EU extradita a 14 prisioneros a México, sentenciados por narcotráfico y posesión de armas
La Embajada de Rusia en Ciudad de México es una de las más grandes en el mundo, según su Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque el Kremlin y México tienen pocos vínculos económicos, culturales o militares.

EU dio a México una lista de espías rusos. México los dejó quedarse