COVID-19 deja 272 muertes y más de 7 mil casos confirmados en México

CDMX.- México sumó 272 muertes y 7 mil 194 casos confirmados de COVID-19 al corte del 13 de diciembre de 2025, informó la Secretaría de Salud en su informe epidemiológico semanal.

El reporte indicó que los contagios contabilizados representaron 4.8% del total de pacientes sospechosos, que ascendieron a 150 mil 388 durante el periodo de seguimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Pasajeros de Lamborghini Urus son atacados en Zapopan; deja 2 muertos y 5 heridos

De acuerdo con el documento oficial, el 55.7% de las personas reportadas con infección por coronavirus no requirió hospitalización, lo que refleja la atención ambulatoria de una parte importante de los casos.

La dependencia detalló que, por grupos de edad, los más afectados fueron los adultos mayores de 95 años, y que en la distribución por sexo, el 60.2% de los contagios se confirmó en mujeres.

TE PUEDE INTERESAR: Visita Claudia Sheinbaum a heridos por accidente de tren Interoceánico

El informe también explicó que la vigilancia epidemiológica continúa bajo la estrategia centinela en Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria Viral (USMER) y mediante la confirmación de casos por prueba de RT-PCR.

Al comparar la información preliminar acumulada de 2025 con la de 2024 a la misma semana, la Secretaría de Salud reportó una reducción del 49% en casos confirmados, según los datos comparativos incluidos en el informe oficial.

Además del seguimiento de COVID-19, el documento señaló que durante la temporada de influenza estacional 2025-2026, iniciada en octubre, se confirmaron 1 mil 194 casos positivos de influenza, con predominio del subtipo A (H1N1). Con información de El Universal