COVID-19 deja 272 muertes y más de 7 mil casos confirmados en México

Noticias
/ 29 diciembre 2025
    COVID-19 deja 272 muertes y más de 7 mil casos confirmados en México
    Informan por grupos de edad, los más afectados fueron los adultos mayores de 95 años. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


COVID-19

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud detalló que los casos confirmados de COVID-19 representaron 4.8% de los pacientes sospechosos

CDMX.- México sumó 272 muertes y 7 mil 194 casos confirmados de COVID-19 al corte del 13 de diciembre de 2025, informó la Secretaría de Salud en su informe epidemiológico semanal.

El reporte indicó que los contagios contabilizados representaron 4.8% del total de pacientes sospechosos, que ascendieron a 150 mil 388 durante el periodo de seguimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Pasajeros de Lamborghini Urus son atacados en Zapopan; deja 2 muertos y 5 heridos

De acuerdo con el documento oficial, el 55.7% de las personas reportadas con infección por coronavirus no requirió hospitalización, lo que refleja la atención ambulatoria de una parte importante de los casos.

La dependencia detalló que, por grupos de edad, los más afectados fueron los adultos mayores de 95 años, y que en la distribución por sexo, el 60.2% de los contagios se confirmó en mujeres.

TE PUEDE INTERESAR: Visita Claudia Sheinbaum a heridos por accidente de tren Interoceánico

El informe también explicó que la vigilancia epidemiológica continúa bajo la estrategia centinela en Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria Viral (USMER) y mediante la confirmación de casos por prueba de RT-PCR.

Al comparar la información preliminar acumulada de 2025 con la de 2024 a la misma semana, la Secretaría de Salud reportó una reducción del 49% en casos confirmados, según los datos comparativos incluidos en el informe oficial.

Además del seguimiento de COVID-19, el documento señaló que durante la temporada de influenza estacional 2025-2026, iniciada en octubre, se confirmaron 1 mil 194 casos positivos de influenza, con predominio del subtipo A (H1N1). Con información de El Universal

Temas


COVID-19

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Secretaría de Salud

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Pobres y ricos

Pobres y ricos
true

Marx Arriaga, la herencia nefasta de AMLO
Protección Civil reportó que dos empleados fallecieron tras ser aplastados por una máquina en la planta Carrier de la colonia El Lechugal; el accidente ocurrió en el área de carga y descarga.

Mueren aplastados por máquina dos trabajadores de Carrier en Nuevo León
La Fiscalía de Quintana Roo informó que Nataly Montserrat González Barro, prima de la esposa del “Capi” Pérez, fue localizada sin vida en Cancún. No presentaba signos visibles de violencia y el caso se investiga con perspectiva de género

Encuentran sin vida a Nataly Montserrat, prima de la esposa de Capi Pérez; FGE de Quintana Roo investiga

El SMN alertó que el frente frío 25 y una masa de aire ártico provocarán lluvias intensas, viento del “Norte” de hasta 110 km/h, nevadas en zonas serranas y temperaturas de hasta -10 °C en el norte del país

Frente frío 25 provocará temperaturas de hasta -10 °C, lluvias intensas y evento de ‘Norte’ en estos estados
La Coordinación de Programas para el Bienestar advirtió sobre mensajes falsos que ofrecen créditos ligados a apoyos federales y recordó que los beneficios son gratuitos, directos y sin intermediarios

Gobierno de México alerta por fraudes que ofrecen supuestos créditos de Programas para el Bienestar
La Titi se encontraba enferma desde hace meses y murió este domingo víctimas de complicaciones de la enfermedad que la aquejaba

Muere Betty Garay, cantante e hija del famoso comediante Fufurufo, en Nuevo León
Los Giants derrotaron 34-10 a los Raiders en el estadio de Las Vegas, en un duelo marcado por el control ofensivo visitante y un regreso de despeje clave.

Raiders caen en casa ante Giants y cierran año con 14 derrotas