‘Creó AMLO educación pobre para pobres’, asegura Guevara Niebla

El escenario de la educación en México es desastroso, porque el ideal del presidente Andrés Manuel López Obrador es la pobreza, por lo que creó un sistema educativo pobre para pobres, asegura el exsubsecretario de Educación Básica en la Secretaría de Educación Pública (SEP), Gilberto Guevara Niebla.

En entrevista con EL UNIVERSAL, a propósito del lanzamiento de su libro La regresión educativa (Grijalbo 2022), el exlíder del movimiento estudiantil de 1968 y actual director del Instituto de Investigación Educativa en la Universidad Autónoma de Guadalajara advierte que México vive una regresión en el sector educativo nacional.

“Que se reflejan en una numerosa serie de indicadores, porque el sistema educativo ha sido castigado financieramente, a partir de 2018. No hay debate educativo en el país.

“El gobierno no tiene una política educativa. Los indicadores demuestran que los aprendizajes siguen muy deprimidos, muy bajos. Con la pandemia, ha habido una pérdida altísima de aprendizajes, así como abandono escolar”.

Se dice decepcionado del actual gobierno, del que formó parte, y afirma que el sistema educativo “no es objeto de preocupación” para esta administración y afirma que se ha castigado a la educación indígena, “la escuela para los más pobres”, la educación para personas discapacitadas, al igual que la educación inicial, que se presentó como una prioridad en la reforma del artículo tercero constitucional.

“También, la educación media superior está siendo castigada presupuestalmente. No hay políticas dirigidas a resolver sus problemas, que son la diversidad de las modalidades de la educación media superior, la falta de unidad académica, la ausencia de personal académico de tiempo completo, los bajos aprendizajes, la deserción que se ubica entre 20% y 25%”.

Dice que el Presidente “tiene una visión un tanto provinciana, por lo que percibe al país no desde el ángulo de la modernidad, de la tecnología y de la globalización, sino que percibe a México como país rural.

“Él siempre que habla del pueblo, se refiere a comunidades rurales. El ve a los mexicanos como un pueblo pobre. Su ideal es la pobreza. Y cuando uno ve lo que hace en educación, que es crear un sistema educativo pobre para pobres, pues uno se sobresalta. ¿El Presidente quiere hacer un país de pobres?, ¿de qué se trata?”.

¿Cómo ha visto los continuos ataques hacia el CIDE y la UNAM por parte del Presidente?— Es terrible lo que ocurre. La educación superior está siendo atacada sistemáticamente por el Presidente. Pero él tampoco tiene proyecto para la educación superior.

Ante este escenario, ¿cuál es su previsión en materia educativa?— Un escenario desastroso. Porque la educación como tal, la educación institucional, ha sido completamente desatendida por el Presidente y su gobierno. Claro que todos sabemos que en este estilo de gobierno, el que representa López Obrador, pues quien decide es el Presidente y nadie más. Esta situación ha generado un enorme malestar entre alumnos, entre profesores, entre organizaciones de la sociedad civil.

El Presidente sólo ha tomado dos decisiones educativas: una es dedicar más de 70% del presupuesto operativo de educación a becas, y la segunda, la creación de las universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

Hablando sobre estas universidades, ¿qué opinión le merecen? — No sé si ante esta farsa que representa este programa de universidades debemos deprimirnos o reír. Si uno visita estas universidades, son pequeños centros escolares que tienen muchos problemas de infraestructura. Son improvisadas y no tienen personal académico de tiempo completo y los profesores están indignados porque los contratan temporalmente.

Desde su punto de vista, ¿las becas que reparte el gobierno son el remedio para evitar el abandono escolar como se asegura? — Es evidente que al señor Presidente le interesan por un lado las políticas clientelares. El Presidente decidió con fines políticos que se les dieran becas a todos los estudiantes, sin discriminar a nadie. Incluso, se les da a estudiantes que no la necesitan.

Doctor, siendo usted un hombre de izquierda, ¿lo decepcionó este gobierno que dice ser de izquierda? — Yo, precisamente, por el discurso a favor de la justicia social que ha mantenido Andrés Manuel López Obrador, me interesé en participar con él, eso se lo dije a Esteban Moctezuma. Porque en el discurso se trataba de redimir a la población más oprimida del país. Pero una vez que entré a la SEP me di cuenta de que esa redención no pasaba por la educación, siendo que el principal factor para que los pobres dejen de ser pobres es la educación.

¿Le dejó un mal sabor de boca ser parte de este gobierno?, ¿se decepcionó?— Desde luego que sí. El testimonio más claro de esa decepción es mi libro La regresión educativa, que es producto de factores históricos, de la pandemia que ha tenido un efecto devastador en el sistema educativo y es producto de las erróneas políticas educativas que ha aplicado este gobierno.

¿Hacia dónde se encamina la educación en México con este sistema educativo pobre para pobres?— El panorama es desalentador para las nuevas generaciones, que verán nulificadas y reducidas dramáticamente sus posibilidades de desarrollo. Este país está caminando hacia un desastre.

¿Por qué esta obsesión del Presidente de idealizar la pobreza como lo señala?— La visión del Presidente está asociada a lo que lo mueve: el poder político. Él tuvo muchas dificultades para llegar a la Presidencia al vencer obstáculos y resistencias; y lo logró.