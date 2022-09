La pasajera comentó en un video de TikTok que el menor estaba en el asiento atrás de ella y durante todo el vuelo no dejó de llorar y además pateaba su asiento.

“El vuelo fue de 3 horas y escuché esto todo el tiempo. ¿Por qué no existen los vuelos solo para adultos? yo pagaría mucho dinero”, dijo.

En redes sociales los comentarios tanto a favor como contra la mujer no se hicieron esperar, y hubo algunos que mostraron su apoyo, al pedir respeto para los menores, ya que por su edad no pueden controlar sus reacciones, mientras que algunos otros argumentaban lo molesto que es el que los padres no puedan calmar a sus pequeños.

