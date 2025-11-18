De la Fuente y ministro neerlandés afinan relación México-Países Bajos y respaldan resolución sobre Gaza

Noticias
/ 18 noviembre 2025
    De la Fuente y ministro neerlandés afinan relación México-Países Bajos y respaldan resolución sobre Gaza
    El canciller mexicano reiteró la posición histórica de México en materia internacional, basada en el respeto a la autodeterminación de los pueblos. /FOTO: CUARTOSCURO

COMPARTIR

TEMAS


Relaciones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Juan Ramón De La Fuente

Organizaciones


SRE

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una llamada con su homólogo de Países Bajos para abordar comercio, inversiones, agenda política y la reciente resolución del Consejo de Seguridad sobre Gaza

CDMX.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, sostuvo una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, David van Weel, con el propósito de revisar el estado de la relación bilateral y avanzar en distintos temas de cooperación.

De acuerdo con la Cancillería, ambos funcionarios dialogaron sobre inversiones e intercambio comercial, así como sobre los avances del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, que continúa en proceso de definición. También abordaron temas del diálogo político y la agenda multilateral en la que ambos países coinciden.

TE PUEDE INTERESAR: Descarta Sheinbaum choque de militares con participantes de nueva marcha Generación Z

Durante la conversación, De la Fuente y Van Weel intercambiaron posturas sobre la reciente resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relacionada con el plan de paz propuesto por Estados Unidos para la situación en Gaza. La SRE señaló que ambos consideraron que la resolución representa “un paso en la dirección correcta”.

El canciller mexicano reiteró la posición histórica de México en materia internacional, basada en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. Subrayó que estos principios guiarán la participación del país en los procesos multilaterales vinculados al conflicto.

TE PUEDE INTERESAR: Revisarán México y EU límites en Playa Bagdad ante polémica por letreros de restricción

La Cancillería destacó que el nuevo gobierno neerlandés, encabezado por el Partido Popular por la Libertad y la Democracia, se conformó en octubre pasado tras las elecciones parlamentarias, abriendo una etapa de renovación en su política exterior.

Asimismo, se recordó que en septiembre la SRE recibió las copias de las cartas credenciales del embajador designado de Países Bajos en México, André Max Adriaan Driessen, lo que marcó el inicio formal de una nueva representación diplomática.

La Cancillería afirmó que la comunicación entre ambos gobiernos continuará para dar seguimiento a los acuerdos y fortalecer los lazos económicos y políticos entre México y los Países Bajos. Con información de El Universal

Temas


Relaciones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Juan Ramón De La Fuente

Organizaciones


SRE

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Agregó que Trump ha propuesto en otras ocasiones intervenir militarmente en México.

Niega Sheinbaum que intervención militar de Trump sea posible
La regidora Karina Aurora de Jesús Díaz Hernández fue asesinada en Palizada, Campeche, tras un ataque con arma de fuego; la Fiscalía Estatal abrió una investigación para identificar a los responsables.

Asesinan a la regidora de Palizada, Campeche, Karina Díaz Hernández
Una investigación reveló que Rommel Pacheco declaró una propiedad inexistente en San Crisanto y omitió una casa en Mérida adquirida con Paola Espinosa, cuyas versiones y documentos oficiales contradicen sus declaraciones patrimoniales.

Rommel Pacheco manipuló su declaración patrimonial para ocultar una propiedad en Mérida
Vista aérea de un barrio afectado por la avalancha en Mocoa, en abril de 2017.

Entre el temor y la esperanza, el cambio climático mundial marca a la juventud
Dos influencers originarios de Bélgica lograron burlar la seguridad del museo Louvre y colgaron un cuadro con una foto de ambos en la sala en la que se expone La Gioconda.

Tiktokers burlan seguridad del museo Louvre y cuelgan una foto cerca de la Mona Lisa
La Secretaría de Educación Pública (SEP) resuelve la incertidumbre sobre la suspensión de actividades académicas, aclarando si el jueves 20 de noviembre habrá clases.

La SEP aclara si habrá clases este jueves 20 de noviembre para kínder, primaria y secundaria
Los Saraperos de Saltillo dieron a conocer el calendario con el que afrontarán la Temporada 2026 de la LMB, un año en el que disputarán 93 juegos y abrirán en casa el 17 de abril ante los Toros de Tijuana.

Saraperos revela su calendario oficial para la Temporada 2026 de la LMB: arranque en casa ante Toros de Tijuana
Personajes. Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth dan vida a ‘Zelda’ y ‘Link’ en la esperada adaptación.

¡Aún hay que esperar! Nintendo muestra primeras imágenes del live action de ‘Zelda’