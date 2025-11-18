De la Fuente y ministro neerlandés afinan relación México-Países Bajos y respaldan resolución sobre Gaza

CDMX.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, sostuvo una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, David van Weel, con el propósito de revisar el estado de la relación bilateral y avanzar en distintos temas de cooperación.

De acuerdo con la Cancillería, ambos funcionarios dialogaron sobre inversiones e intercambio comercial, así como sobre los avances del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, que continúa en proceso de definición. También abordaron temas del diálogo político y la agenda multilateral en la que ambos países coinciden.

Durante la conversación, De la Fuente y Van Weel intercambiaron posturas sobre la reciente resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relacionada con el plan de paz propuesto por Estados Unidos para la situación en Gaza. La SRE señaló que ambos consideraron que la resolución representa “un paso en la dirección correcta”.

El canciller mexicano reiteró la posición histórica de México en materia internacional, basada en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. Subrayó que estos principios guiarán la participación del país en los procesos multilaterales vinculados al conflicto.

La Cancillería destacó que el nuevo gobierno neerlandés, encabezado por el Partido Popular por la Libertad y la Democracia, se conformó en octubre pasado tras las elecciones parlamentarias, abriendo una etapa de renovación en su política exterior.

Asimismo, se recordó que en septiembre la SRE recibió las copias de las cartas credenciales del embajador designado de Países Bajos en México, André Max Adriaan Driessen, lo que marcó el inicio formal de una nueva representación diplomática.

La Cancillería afirmó que la comunicación entre ambos gobiernos continuará para dar seguimiento a los acuerdos y fortalecer los lazos económicos y políticos entre México y los Países Bajos. Con información de El Universal