Decomisan más de media tonelada de mariguana en Yucatán antes de llegar a Mérida

/ 30 noviembre 2025
    Decomisan más de media tonelada de mariguana en Yucatán antes de llegar a Mérida
    El operativo tuvo lugar en un puesto de control de carretera, donde un camión fue detenido y revisado. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Decomisos

Localizaciones


Yucatán

Organizaciones


SSP

En un operativo estatal, las autoridades interceptaron un camión que trasladaba el cargamento ilícito y detuvieron a los presuntos responsables

MÉRIDA, YUC.- Elementos de la Policía de Yucatán aseguraron más de 500 kilos de mariguana en un operativo realizado antes de que el cargamento ingresara a Mérida, informaron fuentes oficiales.

El operativo tuvo lugar en un puesto de control de carretera, donde un camión fue detenido y revisado. En su interior se encontró la droga oculta, tras lo cual se procedió a la detención del conductor.

TE PUEDE INTERESAR: Harfuch celebra nueva etapa en la FGR tras llegada de Ernestina Godoy y salida de Gertz

La carga fue puesta a disposición de la autoridad competente para su investigación. Se trata de un golpe importante al narcotráfico de transporte de enervantes en la ruta hacia la capital yucateca.

La acción policial forma parte de los operativos permanentes de vigilancia e interceptación implementados en Yucatán para impedir el ingreso de narcóticos al estado. Con información de Milenio

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

