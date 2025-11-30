Decomisan más de media tonelada de mariguana en Yucatán antes de llegar a Mérida

MÉRIDA, YUC.- Elementos de la Policía de Yucatán aseguraron más de 500 kilos de mariguana en un operativo realizado antes de que el cargamento ingresara a Mérida, informaron fuentes oficiales.

El operativo tuvo lugar en un puesto de control de carretera, donde un camión fue detenido y revisado. En su interior se encontró la droga oculta, tras lo cual se procedió a la detención del conductor.

La carga fue puesta a disposición de la autoridad competente para su investigación. Se trata de un golpe importante al narcotráfico de transporte de enervantes en la ruta hacia la capital yucateca.

La acción policial forma parte de los operativos permanentes de vigilancia e interceptación implementados en Yucatán para impedir el ingreso de narcóticos al estado. Con información de Milenio