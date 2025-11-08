Denuncian usuarios presencia de chinches en Metro de la CDMX

CDMX.- Un nuevo video publicado en redes sociales desató alarma entre los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, luego de que se registrara la presencia de una presunta chinche sobre un asiento de la Línea 9, que corre de Pantitlán a Tacubaya.

El clip, compartido en TikTok por el usuario @jackoleal5, muestra al insecto boca arriba sobre uno de los asientos naranjas del convoy, mientras otros pasajeros observan sin intervenir. “Aún siguen los bichos en el Metro de la CDMX, en la Línea 9. Trate de decirle al vato, pero literal me ignoró”, escribió el autor del video.

TE PUEDE INTERESAR: Red feminista ofrece transporte seguro para mujeres en Ciudad de México

En menos de 24 horas, la publicación acumuló más de 418 mil reproducciones y 4 mil 500 “me gusta”, provocando cientos de comentarios entre usuarios que se debaten entre la indignación, el miedo y la ironía.

Algunos internautas aseguraron que el insecto no era una chinche sino una garrapata, lo que generó aún más preocupación por los riesgos de contagio de enfermedades. “Eso no es chinche, es una garrapata aún más peligrosa”, escribió un usuario. Otros ironizaron con frases como “Las chinches del bienestar” o “Mejor me quedo de pie”.

TE PUEDE INTERESAR: Culiacán y Navolato viven jornada sangrienta: siete asesinados y explosiones en taller mecánico

Hasta el momento, el Metro de la Ciudad de México no ha emitido una postura oficial sobre el incidente. Sin embargo, en ocasiones anteriores la administración del STC ha señalado que realiza fumigaciones periódicas en trenes y estaciones para evitar la proliferación de plagas.

En 2023, el Metro enfrentó reportes similares por la presencia de chinches en trenes y oficinas administrativas, lo que obligó a realizar jornadas intensivas de limpieza y desinfección, especialmente en las líneas 1, 2 y 9.

TE PUEDE INTERESAR: México se convierte en el país con más mascotas abandonadas en América Latina

De acuerdo con Mayo Clinic, las chinches suelen esconderse en grietas, colchones y tapicería, por lo que se recomienda realizar inspecciones nocturnas, limpiar con aspiradora y lavar objetos con agua a 120 °F (49 °C) o exponerlos al sol en bolsas selladas.

La institución médica también sugiere extremar precauciones en espacios públicos y medios de transporte, donde el contacto frecuente puede facilitar la propagación de estos insectos. Con información de El Universal