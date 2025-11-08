Culiacán y Navolato viven jornada sangrienta: siete asesinados y explosiones en taller mecánico

México
/ 8 noviembre 2025
    Culiacán y Navolato viven jornada sangrienta: siete asesinados y explosiones en taller mecánico
    Elementos de la Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional y Ejército Mexicano desplegaron un operativo conjunto en ambas ciudades. /FOTO: ESPECIAL

Autoridades de Sinaloa reportaron múltiples ataques armados, con saldo de siete personas asesinadas y al menos una más herida, entre ellos tres hermanos

CULIACÁN, SIN.- Una nueva jornada de violencia azotó los municipios de Culiacán y Navolato, donde siete personas fueron asesinadas en diversos ataques armados. Entre las víctimas se encuentran dos hermanos que murieron tras un atentado con disparos y artefactos explosivos en la sindicatura de Villa Juárez.

De acuerdo con reportes oficiales, el ataque ocurrió en la colonia Tierra y Libertad, cuando hombres armados irrumpieron en un taller eléctrico automotriz y abrieron fuego contra tres hermanos que se encontraban trabajando. Las autoridades pidieron a la población evitar circular por la zona debido al riesgo de nuevos enfrentamientos.

TE PUEDE INTERESAR: Se intoxican 10 trabajadores con vapores de thinner dentro empresa Lenovo en Nuevo León

En el lugar murió Javier “N”, de 23 años, mientras que Edgar “N”, de 22, y Emanuel “N”, de 18, fueron trasladados a un hospital con heridas graves. Horas después, se confirmó la muerte de Edgar a causa de las lesiones.

En otro hecho, en una vivienda de la calle Copey, en la capital sinaloense, fue asesinado Carlos Rubén “N”, de 24 años, quien recibió varios disparos mientras se encontraba en el patio de su casa. Los agresores huyeron a bordo de un vehículo.

TE PUEDE INTERESAR: Macron tiene encuentro con Olimpia Coral durante cena en su visita a México

También en Culiacán, Carlos Adán “N”, de 27 años, fue atacado por los ocupantes de una motocicleta cuando descendía de su automóvil en el fraccionamiento Infonavit Cañadas, donde minutos después se registró otro tiroteo.

En ese mismo sector, cerca de una cancha deportiva de pasto sintético, dos hombres que platicaban fueron asesinados por sujetos que viajaban en motocicletas. Las víctimas murieron en el lugar y no han sido identificadas.

TE PUEDE INTERESAR: Red feminista ofrece transporte seguro para mujeres en Ciudad de México

Horas más tarde, las autoridades reportaron el hallazgo de un hombre sin vida en la calle Rafael Buelna Tenorio, en el centro de Culiacán. Presentaba golpes e impactos de bala. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional y Ejército Mexicano desplegaron un operativo conjunto en ambas ciudades, sin que hasta el momento se reporten detenciones. La Fiscalía General del Estado abrió las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer los hechos y determinar si existe relación entre los ataques. Con información de El Universal

Temas


Asesinatos
Inseguridad

Localizaciones


Culiacán

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


Sspc

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La comunidad indígena subrayó que este joven no representa sus valores ni tradiciones, y pidió que sus actos no sean asociados con el pueblo de Nurio.

Comunidad corta toda relación con familia de joven que asesinó a edil de Uruapan
Este método de extorsión revela cómo la tecnología puede ser utilizada para intensificar la coerción y el engaño.

Extorsión 2.0: delincuentes usan IA para falsificar desaparecidos y exigir dinero
Exigen que todos los partidos rompan su relación con el crimen organizado.

Marcha juvenil por la paz: policías encapsulan a manifestantes en Centro Histórico
Ciudadanos han tomado las calles para llamar a la paz en Michoacán y en otras partes del País.

Predominan en redes críticas a gobierno por el asesinato de alcalde Carlos Manzo
Entre los acuerdos culturales, anunciaron que el próximo año el Códice Azcatitlán será exhibido en México en 2026 como parte de una serie de exposiciones cruzadas.

México y Francia marcan 6 mil 800 mde en inversiones y ciencia antes de 200 años de alianza
El 8 de noviembre se celebra el Día de la Persona Diplomática Mexicana, en conmemoración de la creación en 1821 del antecedente del actual Servicio Exterior Mexicano.

Rinden homenaje al Servicio Exterior Mexicano por su compromiso y vocación internacional
¿Luffy llegó a México? Protesta en la CDMX utiliza bandera de la ‘Generación Z’

¿Luffy llegó a México? Protesta en la CDMX utiliza bandera de la ‘Generación Z’
Lamentaron que los funcionarios se queden callados ante el recorte de 111 mil millones de pesos este año y que lejos de denunciarlo, lo califiquen como un reacomodo.

Acusan politización y desabasto en la Secretaría de Salud