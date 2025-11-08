Culiacán y Navolato viven jornada sangrienta: siete asesinados y explosiones en taller mecánico

CULIACÁN, SIN.- Una nueva jornada de violencia azotó los municipios de Culiacán y Navolato, donde siete personas fueron asesinadas en diversos ataques armados. Entre las víctimas se encuentran dos hermanos que murieron tras un atentado con disparos y artefactos explosivos en la sindicatura de Villa Juárez.

De acuerdo con reportes oficiales, el ataque ocurrió en la colonia Tierra y Libertad, cuando hombres armados irrumpieron en un taller eléctrico automotriz y abrieron fuego contra tres hermanos que se encontraban trabajando. Las autoridades pidieron a la población evitar circular por la zona debido al riesgo de nuevos enfrentamientos.

En el lugar murió Javier “N”, de 23 años, mientras que Edgar “N”, de 22, y Emanuel “N”, de 18, fueron trasladados a un hospital con heridas graves. Horas después, se confirmó la muerte de Edgar a causa de las lesiones.

En otro hecho, en una vivienda de la calle Copey, en la capital sinaloense, fue asesinado Carlos Rubén “N”, de 24 años, quien recibió varios disparos mientras se encontraba en el patio de su casa. Los agresores huyeron a bordo de un vehículo.

También en Culiacán, Carlos Adán “N”, de 27 años, fue atacado por los ocupantes de una motocicleta cuando descendía de su automóvil en el fraccionamiento Infonavit Cañadas, donde minutos después se registró otro tiroteo.

En ese mismo sector, cerca de una cancha deportiva de pasto sintético, dos hombres que platicaban fueron asesinados por sujetos que viajaban en motocicletas. Las víctimas murieron en el lugar y no han sido identificadas.

Horas más tarde, las autoridades reportaron el hallazgo de un hombre sin vida en la calle Rafael Buelna Tenorio, en el centro de Culiacán. Presentaba golpes e impactos de bala. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional y Ejército Mexicano desplegaron un operativo conjunto en ambas ciudades, sin que hasta el momento se reporten detenciones. La Fiscalía General del Estado abrió las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer los hechos y determinar si existe relación entre los ataques. Con información de El Universal