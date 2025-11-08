México se convierte en el país con más mascotas abandonadas en América Latina

CDMX. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado presentó una iniciativa para establecer el “Día Nacional de la Adopción Responsable de Animales de Compañía” -propuesto para el tercer sábado de agosto- frente a los alarmantes indicadores de abandono de perros y gatos en México.

La propuesta ya fue aprobada en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y será presentada al pleno para su discusión en las próximas semanas.

TE PUEDE INTERESAR: Se intoxican 10 trabajadores con vapores de thinner dentro empresa Lenovo en Nuevo León

De acuerdo con la misma fuente, la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2021 revela que el 69.8% de los hogares en México tiene al menos una mascota; sin embargo, el país “encabeza la lista” en América Latina de abandono, con hasta el 70% de los perros en situación de calle.

Los legisladores explicaron que el ánimo es generar conciencia social sobre la importancia de brindar un hogar a los animales de compañía, reforzar el rol de los albergues y fomentar una cultura de adopción responsable en todo el país. También destacaron la necesidad de visibilizar el problema del abandono como un asunto tanto de bienestar animal como de salud pública.

TE PUEDE INTERESAR: Macron tiene encuentro con Olimpia Coral durante cena en su visita a México

El texto de la iniciativa señala que la adopción responsable implicará la colaboración entre autoridades, asociaciones protectoras y ciudadanía para promover esterilización, registro de mascotas, campañas de sensibilización y sanciones para el abandono.

Expertos en bienestar animal han advertido que el abandono masivo de mascotas no solo pone en riesgo la vida de los animales, sino que también genera problemas de sanidad, proliferación de fauna callejera y presión sobre los albergues, que no cuentan con recursos suficientes para atender la demanda creciente.

TE PUEDE INTERESAR: Red feminista ofrece transporte seguro para mujeres en Ciudad de México

Organizaciones no gubernamentales han señalado que el fenómeno se ha agudizado en años recientes, debido a factores como la sobrepoblación de animales, la falta de cultura de tenencia responsable y la escasez de mecanismos eficaces de sanción y vigilancia.

La iniciativa del Partido Verde busca que el “Día Nacional de la Adopción Responsable” sirva como un mecanismo de sensibilización anual, para reconocer la labor de personas y organizaciones que rescatan y rehabilitan animales, y para impulsar políticas públicas que reduzcan el abandono en México. Con información de Excélsior