Denuncian violencia desbordada, miles de desaparecidos y caída histórica en la economía

Noticias
/ 23 noviembre 2025
    Denuncian violencia desbordada, miles de desaparecidos y caída histórica en la economía
    Sinaloa enfrenta una de las etapas más críticas de inseguridad y violencia en su historia reciente, con 2 mil 76 asesinatos en 14 meses. /FOTO: ESPECIAL

Líderes empresariales y organizaciones ciudadanas presentaron un informe paralelo al Cuarto Informe de Gobierno estatal, donde exhiben una crisis en Sinaloa

CULIACÁN, SIN.- Sinaloa enfrenta una de las etapas más críticas de inseguridad y violencia en su historia reciente, con 2 mil 76 asesinatos en 14 meses y 2 mil 835 desapariciones forzadas, de acuerdo con un informe presentado por organizaciones ciudadanas y empresariales. Martha Reyes Zazueta, presidenta de la Coparmex en el estado, señaló que la situación también ha derivado en una caída significativa en sectores como el comercial, inmobiliario y gastronómico.

En conferencia de prensa, Reyes Zazueta aclaró que el objetivo del informe no es generar confrontaciones ni construir narrativas propagandísticas, sino exponer datos tomados de fuentes oficiales federales y estatales. La presentación ocurre días antes de que el gobernador Rubén Rocha Moya comparezca ante el Congreso local para ampliar su Cuarto Informe de Gobierno.

La representante empresarial subrayó que el deterioro en seguridad ha tenido efectos directos en la vida económica del estado. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre octubre de 2023 y octubre de 2024, Sinaloa perdió 10 mil empleos formales y 15 mil personas trabajadoras por cuenta propia dejaron de operar.

El informe también detalla los cambios en hábitos cotidianos de la población como consecuencia de la violencia. Un 44% de las personas dejó de visitar a familiares o amigos; la asistencia a cines cayó 43%; los viajes en taxi disminuyeron 42%; y los traslados por carretera se redujeron 41%, afectando el cobro de peajes en alrededor de un millón de unidades motrices.

En el sector gastronómico, la afluencia de comensales disminuyó 39%, mientras que en actividades recreativas, como los juegos de béisbol de la serie invernal, se reporta una caída del 31%. Reyes Zazueta señaló que estas cifras reflejan una pérdida notable en ingresos y actividad económica.

El impacto también alcanza al ámbito educativo. Según el informe, en 2 mil 200 escuelas del estado se han suspendido clases -por periodos cortos o prolongados- debido a situaciones de violencia, lo que ha provocado una reducción del 25% en la asistencia de estudiantes.

En materia de justicia, la presidenta de Coparmex destacó los bajos niveles de inversión pública en seguridad. Con base en el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2025, Sinaloa ejerce 282 pesos por habitante, mientras que entidades como Sonora, Guanajuato y Baja California invierten entre 712 y 764 pesos.

Reyes Zazueta consideró especialmente preocupante la impunidad. Según las cifras presentadas, de cada mil delitos cometidos en Sinaloa, solo 60 son denunciados, 37 derivan en carpetas de investigación y únicamente cinco llegan a una resolución favorable. “Estos datos deben servir para dimensionar con objetividad el daño que provoca la inseguridad”, concluyó. Con información de El Universal

