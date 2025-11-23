FGE de Quintana Roo detiene a 5 en investigaciones por homicidio y narcomenudeo

México
/ 23 noviembre 2025
    FGE de Quintana Roo detiene a 5 en investigaciones por homicidio y narcomenudeo
    Las autoridades detuvieron a cinco personas y aseguraron drogas, armas y diversos objetos durante siete cateos realizados en distintos puntos de Othón P. Blanco, Quintana Roo. FOTO: FGE

Las operaciones de seguridad se realizaron en el municipio de Othón P. Blanco, en diferentes puntos de la ciudad donde se aseguraron personas, drogas y material táctico

Las autoridades detuvieron a cinco personas y aseguraron drogas, armas y diversos objetos durante siete cateos realizados en distintos puntos de Othón P. Blanco, Quintana Roo, como parte de las acciones para esclarecer delitos de alto impacto.

Los operativos, encabezados por la Fiscalía General del Estado (FGE) en coordinación con fuerzas federales y estatales, fueron ejecutados en siete inmuebles autorizados por jueces de control, seis de ellos de manera simultánea.

$!FGE de Quintana Roo detiene a 5 en investigaciones por homicidio y narcomenudeo

ASÍ FUERON LOS OPERATIVOS DE LA FISCALÍA DE QUINTANA ROO

Cinco de las órdenes de cateo fueron otorgadas dentro de investigaciones por homicidio calificado y narcomenudeo. Los procedimientos se desarrollaron en calle Vallehermoso (colonia Solidaridad), calle Chachalacas (colonia Emancipación), avenida Erick Paolo Martínez (colonia Andrés Quintana Roo), calle Limones (colonia El Encanto) y calle Alondra (colonia Payo Obispo).

En los inmuebles intervenidos, los agentes aseguraron sustancias con características de marihuana, cristal y cocaína; cargadores abastecidos, cartuchos útiles, un chaleco antibalas, un vehículo Chevrolet Cruze, motocicletas y teléfonos celulares.

$!FGE de Quintana Roo detiene a 5 en investigaciones por homicidio y narcomenudeo

En la avenida Erick Paolo Martínez fue capturado Miguel Ángel “N”, quien tenía en su poder un arma corta con cargador y cartuchos útiles, así como posibles dosis de cristal y marihuana y un vehículo Toyota Yaris.

Asimismo, en la calle Alondra de la colonia Payo Obispo, se detuvo en flagrancia a cuatro personas: Jorge Iván “N”, Aurelio “N”, César Iván “N” y Ámbar Michelle “N”, a quienes se les encontraron sustancias con apariencia de cristal y marihuana.

$!FGE de Quintana Roo detiene a 5 en investigaciones por homicidio y narcomenudeo

Los otros dos cateos, también vinculados a investigaciones por narcomenudeo, se efectuaron en calle Altos de Sevilla (colonia Proterritorio), donde se decomisó cristal y marihuana, y en calle 3 del fraccionamiento Sexta Etapa, donde fueron aseguradas drogas, tres armas largas y cortas—incluido un rifle calibre .22, una escopeta calibre 12 y una pistola .380—además de cargadores calibre 9 mm, navajas tipo mariposa, cuchillos de caza, teléfonos celulares, una laptop y un vehículo Hyundai Creta.

$!FGE de Quintana Roo detiene a 5 en investigaciones por homicidio y narcomenudeo

Al concluir los operativos, se colocaron sellos de aseguramiento en todos los inmuebles intervenidos. Tanto los indicios como las personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica conforme a la ley.

