DeSantis recauda 8.2 mdd en 24 horas, después del lanzamiento de su campaña para 2024

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, recaudó 8.2 millones de dólares en las primeras 24 horas de su campaña presidencial de 2024, a pesar de un lanzamiento deslucido en Twitter.

La impresionante suma eclipsa los 6.3 millones de dólares recaudados por Joe Biden en sus primeras 24 horas como candidato presidencial en 2019.

TE PUEDE INTERESAR: La historia de la jovencita que nació en la cárcel y que es aceptada en Harvard por ser la mejor de su clase

Las donaciones comenzaron a llegar a pesar de los problemas de audio y servidor durante el muy esperado evento de lanzamiento presidencial de DeSantis en Twitter Spaces con Elon Musk.

Los problemas retrasaron el anuncio tan esperado de DeSantis en unos 30 minutos.

Pero después de la conversación de una hora entre DeSantis, Musk y el empresario David Sacks, el gobernador de Florida instó a los partidarios a inundar su campaña con contribuciones.

“Me postulo para presidente de los Estados Unidos para liderar nuestro gran regreso estadounidense. Lo anunciamos en Twitter Spaces esta noche y rompió Internet, porque mucha gente estaba emocionada por estar en ese Twitter Space. Ahora veamos si podemos acabar con WinRed”, dijo DeSantis en un mensaje de video, haciendo referencia a la plataforma de recaudación de fondos del Partido Republicano.

Bryan Griffin, portavoz de la campaña presidencial de DeSantis, declaró el miércoles que se recaudó un millón de dólares en línea una hora después del anuncio.

“Había tanto entusiasmo por la visión del gobernador DeSantis para nuestro Gran Regreso Estadounidense que literalmente rompió Internet. Washington es el siguiente”, escribió Griffin en un tuit.

El nuevo fondo de 8.2 millones de dólares de DeSantis incluye tanto contribuciones en línea como donaciones aseguradas por voluntarios en el Four Seasons en Miami el miércoles, quienes se reunieron en el salón de baile del hotel para hacer llamadas solicitando donaciones.

El súper PAC Make America Great Again Inc., que apoya a Trump, respondió con desdén a los informes sobre el botín del primer día de DeSantis.

“Después de una campaña en la sombra de tres meses, incluida una sesión legislativa que claramente aprovechó el dinero de los contribuyentes de Florida para elevar sus esfuerzos de recaudación de fondos, DeSantis aún no pudo recaudar suficiente dinero para compensar el lanzamiento fallido de su campaña. Su historial de enfocarse en los beneficios para personas mayores, querer aumentar los impuestos y retener fondos para el muro fronterizo hace que esta campaña esté muerta al llegar. Ninguna cantidad de dinero cambiará eso”, escribió Alex Pfeiffer, portavoz de Make America Great Again Inc., en un comunicado.