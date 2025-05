Desata críticas en redes matrimonio entre menores de edad en Guerrero

El matrimonio infantil está prohibido en Guerrero ; sin embargo, parece no establecerse del todo, ya que durante el martes se viralizaron imágenes y videos de la supuesta unión matrimonial entre dos menores de edad.

Señalando que no fue una boda forzada y que la pareja ronda entre los 16 y 17 años de edad ; además, pidió eliminar las fotografías que han causado confusión en redes sociales.

“Agradezco a los seguidores por compartir mi foto DE UNA BODA del 05 de mayo del presente año, muchos lo tomaron con una buena intención y otros empezaron a serlo tipo burla y aclaro que no fue una boda forzada como dicen los internautas o páginas que lo tomaron como una imagen de ellos y los chavos tienen de 16/17 años y no 12 años”, escribió en su publicación.

BODA NO CONTÓ CON PERSONA DE REGISTRO CIVIL

Ante esto, el titular de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil, Roberto Barreto Bohórquez, afirmó que la boda no contó con personal oficial. Afirmó a medios de comunicación local que dicha celebración no fue un matrimonio civil, por lo que no tuvo validez legal.

“Lo que pasó ahí fue una fiesta organizada por las familias para festejar que los jóvenes son novios y quizá se prometieron casarse en el futuro. No hubo ningún acto de matrimonio, ni formal, ni informal”, comentó Barreto Bohórquez a El Sol de Acapulco.

Puntualizando que el matrimonio infantil está prohibido a través de una reforma al Código Civil impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado; señalando que los oficiales de Registro Civil son las únicas autoridades que pueden oficial un matrimonio, pero no entre menores.