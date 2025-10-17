Desmiente titular de Energía que el nuevo reglamento permita expropiaciones privadas

/ 17 octubre 2025
    Desmiente titular de Energía que el nuevo reglamento permita expropiaciones privadas
    Aseguró que el modelo busca asociar al sector privado con esquemas transparentes y sustentables, y presentó estimaciones de inversión para las próximas décadas. /FOTO: ESPECIAL

La secretaria de Energía, Luz Elena González, aseguró que no existe intención de expropiar instalaciones privadas con el nuevo reglamento del sector de hidrocarburos

CDMX.- Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía (Sener), declaró que es “totalmente falso” que la nueva regulación del sector hidrocarburos vaya a implicar expropiaciones de instalaciones privadas. La funcionaria respondió así tras ser cuestionada en el VI Foro México-Unión Europea.

González insistió en que el sector privado seguirá siendo parte fundamental del desarrollo energético en el país, bajo esquemas mixtos definidos, transparentes y con certidumbre jurídica. Afirmó que no se trata de competir con privados, sino de sumar capacidades frente a los retos energéticos nacionales.

En su participación, la secretaria añadió que México mantiene metas ambiciosas para 2030: 1.8 millones de barriles diarios de crudo y 5 mil millones de pies cúbicos de gas, al tiempo que trabaja en reconstruir el sistema nacional de refinación para avanzar hacia la autosuficiencia.

También comentó que el sector energético ha sido recientemente regulado con un nuevo Reglamento de la Ley del Sector Hidrocarburos (publicado el 3 de octubre de 2025), que sustituye los reglamentos anteriores y define obligaciones, procedimientos y atribuciones del Estado.

Respecto a inversiones, González estimó que hasta 2035 se proyectan 247 mil 800 millones de dólares, repartidos entre los sectores eléctrico, hidrocarburos y gasoductos. En hidrocarburos, detalló que 156 mil 800 millones serán para Pemex, 27 mil 800 millones en asociaciones mixtas y 17 mil 500 millones de dólares del sector privado.

Para el sector eléctrico, la inversión estimada hacia 2030 es de 37 mil 364 millones de dólares, de los cuales 30 mil 364 corresponderán a la CFE y 7 mil a privados. En gasoductos, la cifra asciende a 8,387 millones de dólares.

Antes de este reglamento, la Ley del Sector Hidrocarburos ya establecía que actividades de exploración, extracción y asignación de áreas pueden realizarse bajo esquemas mixtos o contratos con privados, siempre manteniendo al Estado la conducción estratégica del sector.

Finalmente, González reiteró que el nuevo modelo busca soberanía energética con participación privada, incentivando la inversión, innovación y capital sin comprometer la rectoría del Estado. “Este no es un camino para rivalizar, sino para complementarnos”, afirmó. Con información de El Universal

hidrocarburos
Energía

CDMX

Claudia Sheinbaum

SEGOB

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

