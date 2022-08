La popular banda norteña originaria de Coahuila, Los Dos Carnales, fue supuestamente amenazada con un arma de fuego durante su concierto en Ario de Rosales, Michoacán. Todo quedó documentado en video.

En un momento el concierto se vio interrumpido por el vocalista de dicha agrupación, luego de que enfrentara al hombre del público sacó un arma de fuego para intentar intimidarlos.

Pese a que la situación ponía en peligro la integridad del público, como de los artistas, Poncho Quezada (vocalista de la banda), increpó al hombre y le cuestionó su actuar.

TE PUEDE INTERESAR: Los Dos Carnales de Coahuila lanzan corrido inspirado en ‘La Casa de Papel’ de Netflix

“¿Por qué me sacas una pistola, viejo? No me la enseñe viejo, no me vas a asustar con eso compa, yo soy un hombre viejo, esa madre está más bonita que nosotros o qué, esa madre no es más valiente que yo viejo”, expresó Poncho.

Anuncio