Limita corrupción potencial económico de México: ICC

México tiene un gran potencial económico y geopolítico, pero mientras no mejore su desempeño anticorrupción, dicha oportunidad seguirá desaprovechada, señaló International Chamber of Commerce México.

A través de un comunicado, el organismo subrayó que combatir la corrupción no es un tema reputacional, sino indispensable para atraer inversión y generar empleos.

“México no está colapsando, pero tampoco está logrando las transformaciones necesarias para revertir de fondo la percepción de corrupción, ya que, en los últimos años, el país ha mostrado un deterioro en su posición dentro del ranking internacional, lo que refleja un problema estructural no resuelto.

“El impacto de este estancamiento es tangible: la corrupción erosiona la confianza ciudadana, eleva los costos de hacer negocios, desincentiva la inversión y debilita el crecimiento económico, en un momento en el que México es el principal socio comercial de Estados Unidos y uno de los destinos naturales para procesos de nearshoring”, detalló.

Asimismo, evaluaciones internacionales coinciden en que México es actualmente el país peor evaluado en materia de corrupción dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), situación que representa un serio obstáculo para atraer inversión.

De acuerdo con los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 elaborado por Transparency International, indica que la región latinoamericana mantiene un promedio de apenas 42 puntos sobre 100.

En este contexto, México es identificado como uno de los países donde la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política, fomentando la impunidad y debilitando las instituciones.

“El gran pendiente para México es pasar del diagnóstico a la acción, como lo afirma el propio IPC, el cual subraya que los países que logran avances sostenidos son aquellos que impulsan reformas concretas orientadas a fortalecer un poder judicial independiente, proteger las libertades civiles, asegurar altos estándares de transparencia en la contratación pública y combatir de manera frontal a las redes criminales.

Finalmente, exhortó a las empresas que operan en el País a fortalecer sus programas anticorrupción y diligencia en cadenas de suministro.