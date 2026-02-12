México refuerza cooperación en seguridad regional; Defensa y Marina destacan coordinación con EU

CDMX.- Los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina ratificaron el compromiso de México con la cooperación internacional para contribuir a la seguridad regional, bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos.

En un comunicado conjunto, ambas dependencias indicaron que el posicionamiento se expresó durante la Conferencia de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental, realizada en Washington los días 10 y 11 de febrero.

Al referirse a los alcances del trabajo bilateral, los mandos militar y naval señalaron que la estrategia nacional de seguridad pública del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la coordinación con el Comando Norte de Estados Unidos “han demostrado ser efectivas” para reducir el flujo de drogas hacia ese país y los delitos de alto impacto en estados fronterizos mexicanos.

Las secretarías detallaron que, en el encuentro, participaron el general Ricardo Trevilla Trejo y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, quienes acudieron a las sesiones con jefes de Defensa de la región.

Según lo informado, durante el foro se abordaron temas de interés común en materia de seguridad regional, con el propósito de fortalecer la cooperación e identificar desafíos y amenazas compartidas que inciden en la estabilidad del hemisferio.

La organización del encuentro incluyó un mensaje de bienvenida del secretario de Guerra de Estados Unidos, Peter Brian Hegseth, y la coordinación de trabajos a cargo del general John Daniel Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Las dependencias mexicanas agregaron que a la conferencia asistieron ministros y jefes de Defensa de 35 naciones del Hemisferio Occidental, como parte del intercambio orientado a la coordinación en asuntos de seguridad regional.