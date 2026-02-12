México refuerza cooperación en seguridad regional; Defensa y Marina destacan coordinación con EU

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 12 febrero 2026
    México refuerza cooperación en seguridad regional; Defensa y Marina destacan coordinación con EU
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Seguridad

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

En Washington, mandos militares mexicanos fijaron postura sobre cooperación regional bajo principios de soberanía y corresponsabilidad

CDMX.- Los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina ratificaron el compromiso de México con la cooperación internacional para contribuir a la seguridad regional, bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos.

En un comunicado conjunto, ambas dependencias indicaron que el posicionamiento se expresó durante la Conferencia de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental, realizada en Washington los días 10 y 11 de febrero.

TE PUEDE INTERESAR: Economía estima de 20 a 30 proyectos energéticos con un valor de 200 mil mdd en México

Al referirse a los alcances del trabajo bilateral, los mandos militar y naval señalaron que la estrategia nacional de seguridad pública del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la coordinación con el Comando Norte de Estados Unidos “han demostrado ser efectivas” para reducir el flujo de drogas hacia ese país y los delitos de alto impacto en estados fronterizos mexicanos.

Las secretarías detallaron que, en el encuentro, participaron el general Ricardo Trevilla Trejo y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, quienes acudieron a las sesiones con jefes de Defensa de la región.

TE PUEDE INTERESAR: Chihuahua realiza búsqueda y difunde pesquisas por desaparecidos de Michoacán y Veracruz

Según lo informado, durante el foro se abordaron temas de interés común en materia de seguridad regional, con el propósito de fortalecer la cooperación e identificar desafíos y amenazas compartidas que inciden en la estabilidad del hemisferio.

La organización del encuentro incluyó un mensaje de bienvenida del secretario de Guerra de Estados Unidos, Peter Brian Hegseth, y la coordinación de trabajos a cargo del general John Daniel Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Las dependencias mexicanas agregaron que a la conferencia asistieron ministros y jefes de Defensa de 35 naciones del Hemisferio Occidental, como parte del intercambio orientado a la coordinación en asuntos de seguridad regional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Los superiores estatutos familiares

Los superiores estatutos familiares
true

No se puede ser Presidenta a medias
Profepa llamó a no comprar colibríes ni amuletos con estas aves durante San Valentín y recordó que su captura ilegal amenaza especies protegidas y afecta los ecosistemas.

Profepa alerta por tráfico de colibríes previo al 14 de febrero; llama a evitar su compra y uso en ‘amarres’
Un hombre saltó con paracaídas desde el Rooftop Bar 360 del Hotel Riu Guadalajara, pese a que no tenía autorización.

Hombre salta en paracaídas desde el Rooftop Bar 360 de hotel en Guadalajara; clausuran lugar (video)
Se registró un alza de reportes por una presunta página fraudulenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Usuarios detectan presunta página fraudulenta de la SRE para tramitar el pasaporte mexicano
La SSC llamó a verificar tiendas en línea y evitar pagos en plataformas no confiables ante el aumento de fraudes por el 14 de febrero.

SSC CDMX alerta por fraudes en compras en línea por el Día del Amor y la Amistad
Marc Anthony rompe el silencio sobre polémica en boda de Brooklyn Beckham

Marc Anthony rompe el silencio sobre polémica en boda de Brooklyn Beckham
La actividad continuará la próxima semana en la unidad deportiva “Venustiano Carranza”.

Más de 40 boxeadores participarán en la segunda fecha de Auténticos Novatos