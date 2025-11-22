Detectan nueva táctica de extorsión: delincuentes se hacen pasar por agentes

Noticias
/ 22 noviembre 2025
    Detectan nueva táctica de extorsión: delincuentes se hacen pasar por agentes
    En algunos casos, les indican que deben presentarse en un lugar público para “tratar un asunto urgente”. /FOTO: ESPECIAL

COMPARTIR

TEMAS


Extorsiones

Localizaciones


Sonora

Organizaciones


FGR

La Fiscalía de Sonora informó que delincuentes están suplantando a agentes de la institución para manipular a ciudadanos y exigirles salir de sus hogares o mostrar sus teléfonos

CDMX.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora alertó sobre un nuevo modus operandi utilizado por grupos dedicados a la extorsión telefónica y virtual, quienes se hacen pasar por agentes de la institución para engañar a la ciudadanía.

De acuerdo con la Fiscalía, los extorsionadores contactan a sus víctimas mediante llamadas o mensajes y se identifican falsamente como personal de la FGJE. En algunos casos, les indican que deben presentarse en un lugar público para “tratar un asunto urgente” o incluso les instruyen salir de su casa para permitir la revisión de su teléfono móvil.

TE PUEDE INTERESAR: Convenio SEP-Pemex impulsará formación técnica de 250 mil alumnos del Conalep

La autoridad estatal subrayó que estas prácticas son completamente ajenas a los protocolos oficiales. “Ningún elemento real de la Fiscalía te va a citar en la calle, ni te pedirá revisar tu teléfono en un sitio público”, destacó la institución.

Ante estos casos, la Fiscalía recomendó colgar de inmediato si se recibe una llamada de este tipo, evitar compartir cualquier información personal y no acudir a lugares indicados por los supuestos agentes. También pidió a la ciudadanía comunicarse directamente a los números oficiales para verificar cualquier aviso.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan asesinato en ataque armado de Lauro Orozco, exalcalde en Chihuahua

La dependencia insistió en que la prevención es fundamental para evitar caer en este tipo de engaños, los cuales buscan inducir miedo o confusión para obtener beneficios económicos.

“La mejor defensa es estar informado. No te dejes engañar. Comparte este mensaje con tu familia y amigos. La prevención también salva”, señaló la Fiscalía al exhortar a la población a mantenerse alerta.

La institución reiteró que continuará difundiendo medidas de autoprotección y fortaleciendo acciones de investigación para inhibir estas modalidades de extorsión que han incrementado en la entidad. Con información de El Universal

Temas


Extorsiones

Localizaciones


Sonora

Organizaciones


FGR

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Imágenes en redes sociales permitieron conocer diferentes perspectivas del evento, desde multitud corriendo, hasta atención médica. FOTO: X.

Tiroteo durante encendido de árbol en Chicago deja un muerto, siete heridos y amotinamientos
Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas

Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas
El delito está clasificado como parte de los crímenes contra la libertad y desarrollo psicosexual de menores.

Feminicidio de Silvia también pone el foco en casos de estupro en Coahuila: van nueve en 2025
La etapa de liquidación de AHMSA continúa con la venta de activos para cubrir obligaciones financieras y laborales.

Autoriza juzgado venta de maquinaria de AHMSA en Estados Unidos por 5 mdd
Jazlyn Azulet volvió a México después de recibir atención especializada por quemaduras graves en el Hospital Shriners de Galveston; la Fundación Michou y Mau acompañará su nueva etapa de rehabilitación.

Regresa a México Jazlyn Azulet, bebé sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa
Ganadoras. Fátima Bosch se unió a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza como parte del selecto grupo de mexicanas que han conquistado el título de Miss Universo.

¡Ya son 4! Estas son las otras mexicanas que se convirtieron en Miss Universo
El SAT confirmó que en 2025 el aguinaldo mantiene su límite exento de 30 UMA, por lo que solo pagarán ISR quienes reciban más de 3,394.2 pesos; la retención aplica únicamente sobre el excedente

¿Se pagan impuestos del aguinaldo? Esto dice la ley y lo que debe saber el trabajador en 2025
Más de 650 obras del programa federal “Escuela es Nuestra” serán revisadas por la Secretaría de Educación.

Coahuila traza ruta para revisar obras con recurso de ‘La Escuela es Nuestra’