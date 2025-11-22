Detectan nueva táctica de extorsión: delincuentes se hacen pasar por agentes

CDMX.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora alertó sobre un nuevo modus operandi utilizado por grupos dedicados a la extorsión telefónica y virtual, quienes se hacen pasar por agentes de la institución para engañar a la ciudadanía.

De acuerdo con la Fiscalía, los extorsionadores contactan a sus víctimas mediante llamadas o mensajes y se identifican falsamente como personal de la FGJE. En algunos casos, les indican que deben presentarse en un lugar público para “tratar un asunto urgente” o incluso les instruyen salir de su casa para permitir la revisión de su teléfono móvil.

La autoridad estatal subrayó que estas prácticas son completamente ajenas a los protocolos oficiales. “Ningún elemento real de la Fiscalía te va a citar en la calle, ni te pedirá revisar tu teléfono en un sitio público”, destacó la institución.

Ante estos casos, la Fiscalía recomendó colgar de inmediato si se recibe una llamada de este tipo, evitar compartir cualquier información personal y no acudir a lugares indicados por los supuestos agentes. También pidió a la ciudadanía comunicarse directamente a los números oficiales para verificar cualquier aviso.

La dependencia insistió en que la prevención es fundamental para evitar caer en este tipo de engaños, los cuales buscan inducir miedo o confusión para obtener beneficios económicos.

“La mejor defensa es estar informado. No te dejes engañar. Comparte este mensaje con tu familia y amigos. La prevención también salva”, señaló la Fiscalía al exhortar a la población a mantenerse alerta.

La institución reiteró que continuará difundiendo medidas de autoprotección y fortaleciendo acciones de investigación para inhibir estas modalidades de extorsión que han incrementado en la entidad. Con información de El Universal