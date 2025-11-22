Convenio SEP-Pemex impulsará formación técnica de 250 mil alumnos del Conalep

Noticias
/ 22 noviembre 2025
    Convenio SEP-Pemex impulsará formación técnica de 250 mil alumnos del Conalep
    Contempla que los estudiantes de Conalep tengan acceso directo a formación ligada al sector petrolero, lo que incluye prácticas profesionales. /FOTO: ESPECIAL

COMPARTIR

TEMAS


Educación

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Conalep
SEP

El acuerdo busca fortalecer la capacitación de estudiantes de carreras afines al sector energético, en línea con el impulso de vinculación entre industria y sistema educativo

CDMX.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que ha firmado un convenio de colaboración con Petróleos Mexicanos (Pemex) con el objetivo de fortalecer la formación técnica y profesional de aproximadamente 250 mil alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) que cursan carreras afines al sector energético.

Según el titular de la SEP, Mario Delgado, el acuerdo permitirá impulsar la capacitación especializada, mediante programas de formación, cursos, seminarios y prácticas profesionales que respondan a las demandas de la industria energética.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan extorsión telefónica a dos medios de comunicación, en Nuevo León

La dependencia señaló que este tipo de convenios se alinea con la política educativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, centrada en la formación técnica, actualización constante y el fortalecimiento del vínculo entre el sistema educativo nacional y el sector productivo.

Por su parte, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, declaró que este convenio representa un paso importante para “la construcción de un futuro energético con mayor capacidad, profesionalización y compromiso social”.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan asesinato en ataque armado de Lauro Orozco, exalcalde en Chihuahua

El convenio contempla que los estudiantes de Conalep tengan acceso directo a formación ligada al sector petrolero, lo que incluye prácticas profesionales y especialización técnica en áreas específicas. El acuerdo se presenta como un puente entre la academia técnica y las necesidades del mercado laboral en el ámbito energético.

Con esta alianza, se busca también reducir la brecha entre los perfiles de egreso técnico y las vacantes que demanda la industria, facilitando que los jóvenes entren en programas de capacitación que les permitan incorporarse al sector productivo con competencias especializadas.

El anuncio fue presentado el 22 de noviembre de 2025, en un contexto en el que el gobierno federal promueve la educación técnica como eje estratégico para el desarrollo nacional y la autosuficiencia energética. La SEP y Pemex invitaban a otros actores de la industria a reproducir iniciativas similares. Con información de Excélsior

Temas


Educación

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Conalep
SEP

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Imágenes en redes sociales permitieron conocer diferentes perspectivas del evento, desde multitud corriendo, hasta atención médica. FOTO: X.

Tiroteo durante encendido de árbol en Chicago deja un muerto, siete heridos y amotinamientos
Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas

Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas
El delito está clasificado como parte de los crímenes contra la libertad y desarrollo psicosexual de menores.

Feminicidio de Silvia también pone el foco en casos de estupro en Coahuila: van nueve en 2025
La etapa de liquidación de AHMSA continúa con la venta de activos para cubrir obligaciones financieras y laborales.

Autoriza juzgado venta de maquinaria de AHMSA en Estados Unidos por 5 mdd
Jazlyn Azulet volvió a México después de recibir atención especializada por quemaduras graves en el Hospital Shriners de Galveston; la Fundación Michou y Mau acompañará su nueva etapa de rehabilitación.

Regresa a México Jazlyn Azulet, bebé sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa
Ganadoras. Fátima Bosch se unió a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza como parte del selecto grupo de mexicanas que han conquistado el título de Miss Universo.

¡Ya son 4! Estas son las otras mexicanas que se convirtieron en Miss Universo
El SAT confirmó que en 2025 el aguinaldo mantiene su límite exento de 30 UMA, por lo que solo pagarán ISR quienes reciban más de 3,394.2 pesos; la retención aplica únicamente sobre el excedente

¿Se pagan impuestos del aguinaldo? Esto dice la ley y lo que debe saber el trabajador en 2025
Más de 650 obras del programa federal “Escuela es Nuestra” serán revisadas por la Secretaría de Educación.

Coahuila traza ruta para revisar obras con recurso de ‘La Escuela es Nuestra’